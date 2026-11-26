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Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу мъж с инициали Д. М. за разпространение и държане с цел разпространение на наркотици в особено големи размери. Общата стойност на веществата, предмет на обвинението, е 231 352,84 евро.

Според обвинителния акт на 28 октомври 2025 г. в София обвиняемият разпространил и държал без надлежно разрешително осем вида наркотични вещества – амфетамин, MDMA (екстази), коноп, кокаин, метамфетамин, хашиш, LSD и кетамин. Обвинението обхваща четири деяния, извършени при условията на продължавано престъпление.

На ул. „Околчица", в района на кръстовището с ул. „Попова шапка", Д. М. предал на друго лице 4,94 грама амфетамин и 1,50 грама MDMA.

Същия ден в лек автомобил, паркиран на бул. „Черни връх", той държал с цел разпространение коноп, кокаин, амфетамин, метамфетамин, MDMA, LSD и кетамин. Още 0,72 грама кокаин били открити в резервен отсек на скутер, намиращ се в гараж на ул. „Попова шапка".

Най-голямото количество наркотици било съхранявано в избено помещение на жилищна сграда на същата улица. Там според обвинението мъжът държал с цел разпространение над 9,6 килограма коноп, над 2,2 килограма амфетамин, над 615 грама MDMA, над 538 грама метамфетамин, над 313 грама кокаин и над 82 грама кетамин. Открити били още хашиш и 10 дози LSD.

Видът, количествата и съдържанието на наркотичните вещества са установени чрез физико-химични експертизи.

Деянието е квалифицирано по чл. 354а, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Разследването е проведено от органите на СДВР под надзора на Софийската градска прокуратура.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.