Върховният касационен съд окончателно потвърди отнемането в полза на държавата на 288 хил. евро от бивш главен секретар на ДАБЧ, съобщават от КОНПИ.

Парите бяха открити в банков сейф при арестите през 2017 г. на Томов, бившият шеф на агенцията Петър Харалампиев и посредниците за рушвети от желаещи да получат български паспорти.

Двамата са подсъдими от 2020 г., но делото още е на първа инстанция. Обвинени са за участие в престъпна група за вземане на подкупи срещу издаване на удостоверения за български произход.

От юли 2017 година до задържането през октомври 2018 година Харалампиев е ръководил престъпна група за подкупи, търговия с влияние и пране на пари. Томов пък лично давал съвети на чужденците - основно от граждани на страни от Западните Балкани, държави не членки на Европейския съюз, но със славянско население, как да манипулират документите към заявленията за издаване на удостоверение.