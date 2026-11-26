Депутатът от ГЕРБ Николай Нанков разкритикува забавянето на пускането на ремонтирания път край Владая заради липсващи мантинели. В публикация във Фейсбук той поставя под въпрос и поставянето на колчета върху непрекъсната пътна маркировка. Според него отговорността отново се прехвърля върху предишното управление, докато готовият участък остава затворен заради спор с турския доставчик на мантинелите.

Ето какво пише той:

Вероятно и за безумието с колчета върху непрекъсната линия край Владая предишните са виновни. Аз друго обяснение нямам...

И за факта, че не пускат пътя заради липсата на мантинели - пак предишните са виновни. Готов ремонтиран път вече няколко дни го държат затворен, защото не могат да се разберат с турския доставчик на мантинели. Ама Шишков да е спокоен - предишните са виновни.

P.S. Няма дори да коментираме сега, че основният ремонт на пътя се направи по договор за ТРП