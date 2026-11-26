Членовете на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) проведоха официална работна среща с министъра на правосъдието Николай Найденов, съобщават от институцията.

Основен акцент беше задълбочаването на институционалното взаимодействие и координацията в противодействието на корупцията. Членовете на Комисията и правосъдният министър обсъдиха актуалните предизвикателства, както и необходимостта от устойчиви законодателни и административни мерки за повишаване на ефективността на КПК.

По време на срещата беше откроен постигнатият напредък в изграждането на Антикорупционната комисия, която вече функционира и изпълнява своите законови правомощия.

Обсъдени бяха организацията и стартирането на дейността на Комисията, изграденият оперативен капацитет, нуждите от бъдещо укрепване на КПК в качеството ѝ на орган, осъществяващ антикорупционната политика в страната, както и възможностите за повишаване на междуинституционалното сътрудничество и ролята на изпълнителната власт в тази връзка.

Двете страни се обединиха около позицията, че редовният диалог e ключов фактор за укрепване на общественото доверие и утвърждаване на високи стандарти в правоприлагането.

„Създаването на ефективна Антикорупционна комисия е важна стъпка към укрепването на държавността и утвърждаването на върховенството на закона. Убедени сме, че последователността в работата, ясната институционална отговорност и добрата координация между компетентните държавни органи са от съществено значение за постигането на реални резултати в противодействието на корупцията и повишаването на общественото доверие", заяви министър Найденов.

Министерството на правосъдието подкрепя усилията за утвърждаването на Комисията като стабилен и независим държавен орган с ключова роля в превенцията и противодействието на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности.

Срещата с министъра на правосъдието е поредната работна среща на членовете на Комисията за противодействие на корупцията, като част от усилията за изграждане на устойчиво и ефективно взаимодействие в борбата с корупцията.