Такива неща не се правят еднолично от шефа на АПИ, трябва да изясним кой е дал политическата поръчка за раздаване на аванси за магистрала "Хемус". Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на брифинг за представянето на приоритетите на бюджета на МРРБ за 2027 г. Изказването му е по повод повдигнатото в сряда обвинение от Софийска градска прокуратура срещу бившия председател на Управителния съвет на пътната агенция Георги Терзийски за раздадените над 1 млрд. лв. авансови плащания за доизграждането на магистралата.

"Няма как шефът на АПИ сам да е решил това. Напротив - има решения на тогавашното ръководство на министерството, които показват, че това е подготвян на политическо ниво акт и ние трябва да изясним кой е дал политическата поръчка за това", каза министър Шишков.

Неговите проверки показали, че до 2019 г. в рамките на МРРБ е съществувала изрична заповед на министъра до какви суми пътната агенция е можела да плаща авансово на пътностроителни и пътноподдържащи фирми. Обикновено това ограничение било да се плати предварително за проектиране, но не и за същинската работа, която трябва да се докаже със сертификат, приет от управителния съвет на агенцията. Точно през периода 2018-2019 г., т.е. малко преди да започне авансовото плащане за "Хемус" действието на тази заповед била прекратена, каза Шишков.

Работата на прокуратурата обаче е много добра, каза още министърът. Вместо да търси къде точно са отишли парите, тя се е насочила към това кой ги е отпуснал, каза той.

И добави, че това разследване сега му дава аргументи в преговорите с фирмите, получили от тези аванси, които настояват за индексация за стойността на договорите заради инфлацията оттогава досега. Преговорите са се затегнали, стана ясно от думите на Шишков и той каза, че нищо чудно да се наложи да връщат платените авансово суми, ако не стигнат до някакво споразумение. От няколко месеца с фирмите се преговаря, за да се съгласят да работят по обектите и да получат плащане с известно закъснение след свършването на работата.