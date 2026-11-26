Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и заместник-министърът Юлия Тодорова се срещнаха с председателя на Европейския младежки форум (ЕМФ) Кейлъм Хедерман и представители на Националния младежки форум (НМФ). В срещата участваха и представители на Националното представителство на студентските съвети (НПСС). Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

Основен акцент в разговора бяха развитието на младежката политика в България, участието на младите хора във вземането на решения, възможностите за по-тясно сътрудничество между институциите и младежките организации на национално и европейско ниво, както и предстоящите промени в Закона за младежта и необходимостта от активно участие на младежките организации в процеса на формиране на националните политики.

Министър Енчо Керязов подчерта, че през последните месеци екипът на Министерството на младежта и спорта е провел редица срещи с представители на младежкия сектор, за да придобие по-ясна представа за потребностите и предизвикателствата пред младите хора в България.

„Наясно съм, че невинаги Министерството на младежта и спорта и младежките организации имат еднакви позиции по всички въпроси. Важното е, че всички сме в една лодка и имаме обща цел, а именно да осигурим по-добри условия за живот и развитие на младите хора в България", заяви министър Енчо Керязов.

Той допълни още, че партньорството между държавните институции и младежкия сектор е от ключово значение при създаването на работещи политики и повече възможности за активното участие на младите хора в обществения живот.

Заместник-министър Юлия Тодорова акцентира върху необходимостта младите хора да бъдат активен участник в процесите на формиране и изпълнение на младежките политики. „Силният младежки сектор се изгражда чрез диалог, доверие и последователна работа. Важно е всички организации да имат възможност да изразяват позициите си и да участват в обсъждането на решенията, които ги засягат", посочи Юлия Тодорова.

Заместник-министър Юлия Тодорова представи основните насоки на предстоящите промени в Закона за младежта, които на този етап са насочени към усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с функционирането на младежките центрове и развитието на младежката работа. Тя посочи, че в дългосрочен план се предвижда разработването на изцяло нов Закон за младежта, съобразен с приоритетите и стратегическите насоки на бъдещата Стратегия на Европейския съюз за младежта за периода след 2027 г.

По време на срещата беше обсъдена и ролята на Министерството на младежта и спорта като основен партньор на младежките организации в процеса на развитие на националните приоритети и прилагане на добри европейски практики.

Участниците се обединиха около значението на продължаването на диалога и съвместната работа за изграждането на активен младежки сектор, в който младите хора имат възможност да участват пълноценно в обществения живот.