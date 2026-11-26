СУ "Св. Патриарх Евтимий" са завършили хора като Цветана Манева и Петър Стоянов, но с годините сградата остарява, а базата се износва

Всичко - от подовете до таваните на стаите, има нужда от ремонт, трябва да се смени и оборудванетo

Продължават грижите за едно от емблематичните училища в Пловдив, което е в центъра на града и е символ на традиции и престиж за своите възпитаници.

След като през миналата година намери фирма, която за 13,5 милиона евро да построи новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий", Община Пловдив е готова да плати още 112 хиляди, за да се сдобие с проект за ремонта на големия 79-годишен корпус на училището, намиращ се на метри от идеалния център на града. В момента там учат 1200 деца от 5. до 12. клас, но основно е обновен единствено вторият от четирите етажа с класни стаи.

"Влагаме изключително много усилия, за да развиваме материалната база и човешкия ресурс. Имаме техника, която осигурява качествен и ефективен образователен процес, а колегите са квалифицирани да работят с нея. Но по отношение на сградата има още какво да се желае", обясни директорката Валентина Стоенчева, която управлява училището от 2010 г.

Коридорите на училището напомнят на условията в социализма. Снимка: Никола Михайлов

"Свети Патриарх Евтимий", известно в града като Лиляната защото дълги години е носило името на ремсистката Лиляна Димитрова, минава за едно от най-добрите учебни заведения в града. През него са минали поколения пловдивчани, а сред известните му възпитаници са актрисата Цветана Манева, художникът Димитър Киров и президентът Петър Стоянов. Разполага с два корпуса, а след построяването и на новия, емблематичната сграда на ул. "Иван Вазов" 19 ще остане на разположение на децата в прогимназията. С годините обаче тя се е амортизирала и започва да се нуждае от все по-спешен ремонт. "Надявам се да постигнем в цялост целта си - да имаме качествена материална база, която да съответства на квалифицираните ни педагогически специалисти", каза Стоенчева. В момента всяка стая в училището разполага със смарт дъска. Помещенията на втория етаж пък са оборудвани като специализирани кабинети за различни предмети с мотивиращи послания на стените. Разхождайки се в останалата част от сградата обаче човек вижда по-различна картина. Въпреки усилията на ръководството, старите подови настилки, социалистическите врати и боята издават възрастта на сградата. Отвън пък на много места се забелязва олющена и разбита мазилка.

Класните стаи са с модерни електронни дъски, но това не стига, за да учат децата в подходяща среда. Снимка: Никола Михайлов

За да стигне изобщо до момента, в който кандидатства за финансиране, градската управа трябва да разполага с проект за ремонта на историческото училище. Общината е определила, че проектът не трябва да надвишава 3 195 857,59 евро без ДДС. С до 176 447,20 евро фирмата ще трябва да планира оборудването и обзавеждането за обновените помещения.

Освен основната четириетажна сграда, кампусът на СУ "Св. Патриарх Евтимий" включва още физкултурен салон със съблекални, допълнителна пристройка с три учебни кабинета и голямата спортна зала, която беше открита през 2013 г., като фирмата трябва да предвиди дейности навсякъде. Идеята е по този начин цялостната атмосфера в училището да се подобри, за да се развиват децата максимално.

В плана на общината първо обаче са засегнати класните стаи, където учениците прекарват най-голямата част от времето си. Екипът на кмета иска старите паркети и дюшемета, които са в лошо състояние, ще бъдат демонтирани и подменени с нови, които да отговарят на модерните изисквания. За всички се предвижда равна основа, като трябва да се положи топлоизолация. Освен че всички настилки в стаите ще са антибактериални, лесни за почистване и ще поглъщат шума, тези в кабинетите по химия и физика трябва да са киселиноустойчиви, за да позволяват провеждането на всякакви експерименти.

Дълбоко повредената на места мазилка по стените на училището ще бъде изкъртена, а компрометираната боя навсякъде ще бъде обновена. Стаите трябва да са с меки цветове, които да не натоварват очите на учениците. Изпълнителят трябва да предвиди нови врати, прозорци и окачен таван, който да коригира светлата височина. След като приключи тази част от работата, общината иска помещенията да се оборудват с единични ергономични маси, за да има всяко дете удобно място.

Директорката на СУ "Св. Патриарх Евтимий" Валентина Стоенчева. Снимка: Никола Михайлов

Малката сграда с три допълнителни класни стаи пък трябва да бъде планирана като отделен център с кабинети по химия и физика. За целта е необходимо цялостно преустройство, а след грубата част на ремонта, се очаква да те да бъдат оборудвани с маси за работа по трима, които да имат подходящи плотове за провеждане на практически задачи по двата предмета. В стаята по физика масите ще имат ток, а в тази по химия - мивка. Третата пък ще се използва като хранилище за целия необходим инвентар.

Коридорите на голямото училище, които сега са със стари социалистически мозайки, също ще бъдат преобразени. Те също ще бъдат боядисани в пастелни цветове, като зеленото, което сега краси стените на втория етаж. Парапетите по стълбищата пък трябва да бъдат увеличени в проекта, за да се минимизира шансът за инциденти.

Библиотеката на учениците също ще светне след ремонта, а санитарните възли ще бъдат цялостно реновирани. На първия и четвъртия етаж фирмата трябва да предвиди изграждането на изцяло нова тоалетна, като според наредбите на всяко ниво трябва да има такава за хора с увреждания. На второто и третото те ще бъдат обособени в предверието на дамските.

За пълноценната ученическа подготовка изцяло трябва да бъде ремонтиран и съществуващият физкултурен салон. Общината иска бои, мазилки и настилки да бъдат подменени, за да се приведе съоръжението във вид, отговарящ на стандартите за спорт в 21 век.

Освен комфортната и безопасна среда в самите сгради на СУ "Св. Патриарх Евтимий", проектантите трябва да помислят и за дворното пространство на училището. Общината иска там да се обособят спортни площадки, фитнес на открито и сцена за различни мероприятия. Целта е дворът както да стимулира играта на децата, така и да дава възможност за почивка и комуникация между учениците.

С модернизацията на училищните сгради градската управа се надява да създаде нов тип среда, която да дава приоритет на свободното движение и общуване между ученици и учители.

Площите за комуникация да се превърнат в многофункционални пространства за самоподготовка, занимания по интереси, иновативни форми на обучение и взаимодействие между различните участници в образователния процес.