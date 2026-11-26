Има пети задържан младеж по досъдебното производство за блудствени действия от непълнолетни спрямо 15-годишно момиче. Това съобщиха от прокуратурата.

Вчера обвинение бе повдигнато и на пълнолетен мъж, за когото се твърди, че е участвал в заснемането на видеоклиповете.

По-рано днес съдът постанови най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража" за тримата непълнолетни младежи, обвинени за блудство с момичето. Те са на 14, 15 и 16 години. Районният съд вече ги остави в ареста, а решението беше обжалвано.

Според събраната до момента информация престъплението е извършено в края на октомври по време на парти в апартамент в София. На събирането са присъствали над 10 младежи.

Междувременно полицията разследва и друг инцидент, при който едно от момчетата е стреляло по друго момиче.

Тримата непълнолетни се явиха в съдебната зала с открити лица. С тях бяха и родителите им.

В апартамента в нощта на случилото се е имало парти, на което са присъствали над 10 души – момчета и момичета. Вдигал се е шум и съсед е подал сигнал до Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). На място е изпратен патрул, който е установил, че пострадалата също се намира в неадекватно състояние. В апартамента в този момент е пребивавало едно пълнолетно лице, чиято самоличност е била установена. От страна на полицията е отправено предупреждение за спазване на обществения ред и ненарушаване на тишината, след което органите на МВР са напуснали адреса, каза на брифинг говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Разпоредена е проверка на действията на патрула, отзовал се на първия сигнал, свързан със случая с блудство над непълнолетно момиче. Това каза преди дни пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. По думите му първоначалният сигнал е бил за силен шум. Проверява се дали служителите са изпълнили служебните си задължения в пълнота, дали са ги неглижирали, или някой от тях не ги е изпълнил, каза Пелтеков. Той добави, че общо задържаните по случая вече са четирима – трима непълнолетни и един пълнолетен.

За да влезе полицията в жилище през нощта, трябва да има ясни данни, че там се извършва тежко престъпление. Такива данни към момента не са събрани. Проверяваме защо не са реагирали по-рано, каза на следващия ден министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Един от участниците в гаврата с 15-годишното момиче в София се хвалел в училище с клиповете, заснети от "купона" след детска дискотека. Това разказа пък пред БНТ майка на десетокласничка, която учи в училището на един от участниците във видеата. Майката разказва, че всички съученички на дъщеря й от професионалната гимназия по облекло са потресени и изплашени от бруталната гавра с тяхна връстничка и нямат друга тема на разговор. Един от участниците в скандалните клипове от Хелоуин се оказва техен съученик.

"Той се е хвалел с това нещо, което няма как да го асимилирам - да се похвалиш ти, с такова нещо и оттам аз съм страшно загрижена и притеснена за нашите деца."

Ученикът вече е изключен. Преди случката не проявявал агресия и дори бил любимец. Забъркал се обаче с лоша компания извън училището, разказаха негови съученици. От ръководството на училището отказват коментар заради разследването.