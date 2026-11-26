„Разчитам на устойчивост на дейността на националния фонд „Култура", още повече, че има обявен конкурс за директор, а немалко години досега имаше временни изпълняващи дейността директори. Това е много важно от гледна точка на оперативната дейност на фонда. Управителният съвет има задачата да наблюдава, че средствата за култура се насочват към всички звена в сектора", каза в Добрич д-р Милена Налбантова, член на Управителния съвет.

„Средствата, разбира се, никога не са достатъчни, защото се отнасят и за професионални, и за любителски форми и обхващат цялата страна", добави тя.

Добрич е поредният град за срещи с председатели и секретари на читалища под наслова „Национален форум „Читалища" след Хасково, Троян, Велико Търново,добавя Налбантова, която е и председател на Съюза на организациите за любителско изкуство.Предстоят срещи в Стара Загора, София и др..В Добрич на форума присъстваха председатели и секретари от читалища от Добрич, Ген. Тошево, Каварна и др.

„Недостатъчната субсидирана численост, нарастващите разходи за труд и поддръжка на сградния фонд и необходимостта от промени в Закона за народните читалища са сред основните проблеми пред читалищната мрежа в страната. Проектното финансиране подпомага отделни инициативи, но не осигурява устойчивост на дейността, тъй като не покрива текущите разходи на културните институции", каза още тя..Тя посочи като сериозно предизвикателство пред съществуването на читалищата увеличението на минималния осигурителен доход, което се отразява пряко на организациите в сферата на културата.

„Проектите са чудесно перо, по което можеш да си подпомогнеш дейността. Но проектното бюджетиране не плаща сметките, не плаща режийните, то не плаща клас прослужено време. Проектите не дават и възможност за решаване на един от сериозните проблеми в читалищната мрежа – необходимостта от ремонти на сградния фонд. Затова е необходимо да се търси диалог с местната власт, общините и Министерството на регионалното развитие", заяви Налбантова.

Друга тема в дискусиите е необходимостта от актуализиране на Закона за народните читалища. Налбантова определи нормативната уредба като добра, но вече остаряла.