Дълго време се допускаше грешката изработването на политики за младите хора да се случва без участието на младите хора. Президентската институция има амбиция да създаде консултативен съвет за младежки политики, в който да се обсъждат както дългосрочни стратегии, така и да се търсят решения на актуални проблеми в дискусия с младежите, като се отчита тяхната гледна точка. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с председателя на Европейския младежки форум Калъм Хедърман, който е на посещение у нас, и с представители на Националния младежки форум, която от 11 години е член на международната неправителствена организация. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Държавният глава посочи, че за президентската институция диалогът с младежките организации е стратегически, защото е важно да се чуват предложенията им и да бъде структурирано тяхното участие в прилагането на младежките политики. Илияна Йотова и Калъм Хедърман бяха единодушни, че важни са темите за агресията, всички форми на зависимости сред младите, за въздействието на изкуствения интелект и социалните мрежи върху живота им, за намирането на първо работно място. Освен национални теми, в този консултативен съвет се надявам да чуем и гледната точка на младите по международната политика, защото се нуждаем от тяхното критично мислене за изграждането на бъдещето на Европа, каза Илияна Йотова.

Президентът посочи, че е особено важно младежките организации да имат активна роля за решаване на проблема с насилието сред децата особено в контекста на зачестилите случаи на агресия. „В обществото трябва да се чува вашата гледна точка, вие трябва да инициирате дебата за необходимите действия", каза Илияна Йотова.