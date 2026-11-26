„В момента се извършва полагане на хоризонтална маркировка на участък от път II-27 – Добрич-Балчик с дължина 35 км, такава ще бъде направена и в друг участък от същия път – Добрич – село Долина. Предвидено е и полагане на маркировка на пътя Одринци – Ведрина", каза гл. експерт Валентин Ралчев от Областното пътно управление в Добрич на заседание на Областната комисия по безопасност на движението. Той добави, че е процедирана маркировка и на третокласни пътища в областта – Крушари-Александрия, Балик – Добрич в посока Карапелит, Орляк – Зърнево, Честименско – Каблешково. Извършено е опресняване на пешеходни пътеки, където републикански пътища преминават през населените места. Извършват се и дейности по окастряне на прораснали храсти и дървета по републиканската пътна мрежа в областта.

Представители на общини в областта докладваха, че са предприети действия и са извършили опресняване на маркировката на пешеходни пътеки в населените места и особено в близост до учебни заведения. Осветени са пешеходни пътеки, подрязани са храсти и премахвати клони на дървета, които намаляват видимостта и създават предпоставки за възникване на пътни инциденти, добавиха от общините.

Представител на държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата", който участва онлайн в заседанието, препоръча при възникване на произшествия на пътя в синхрон със служителите на МВР да се предприемат винаги краткосрочни мерки, за да се гарантира безопасността на участниците в движението до разчистване на пътя.