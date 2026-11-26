"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев.

Мярката ще действа до приключването на съдебното производство по същество с влязъл в сила съдебен акт, съобщават от пресцентъра на административния съд.

В мотивите си съдът посочва, че последиците от незабавното прекратяване на правомощията на кмета надхвърлят неговата лична правна сфера. Те засягат и гражданите, упражнили правото си на глас, както и установения чрез избори демократичен ред за формиране на местната изпълнителна власт.

Според съдебния състав незабавното изпълнение на решението на ОИК води до фактическо прекратяване на мандат, получен пряко от избирателите, преди съдът да е осъществил пълноценен контрол върху законосъобразността на административния акт.

Определението не решава окончателно спора за законността на прекратяването на кметския мандат, а спира предварителното изпълнение на решението, докато съдът се произнесе по същество.

Актът на Административния съд подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.