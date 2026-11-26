В Гоце Делчев бе открита новоизградената пристройка към Дома за стари хора, с което се създават значително по-добри условия за живот, грижа и комфорт на възрастните хора, ползващи социалната услуга. Събитието съвпадна и с отбелязването на 15 години от създаването на Дома.

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, представители на институции, бивши и настоящи служители на Дома, дарители и гости разгледаха новата сграда. Неврокопският митрополит Серафим отслужи водосвет, а заместник-министър Надя Клисурска, кмета на общината Владимир Москов и директорът на Дома за стари хора Димитрия Чилева, прерязаха лентата.

Кметът Владимир Москов изрази удовлетворението си от реализирането на проекта, който е още една важна стъпка в развитието на социалните услуги в общината.

„Тази хубава придобивка е резултат от общите усилия на много хора. Искам да благодаря на колегите от общинската администрация, на служителите от строителния отдел и отдела по проекти, както и на изпълнителя за положените усилия и преодоляването на трудностите по време на строителството", заяви кметът. Изрази специална благодарност и към дарителите, които със своята съпричастност и подкрепа допринасят за развитието на социалните дейности в общината. Подчерта, че Гоце Делчев е сред общините в страната с много добре развита мрежа от социални услуги и почти няма неразкрита такава, като заяви готовността на местната власт да продължи да работи за тяхното разширяване. Той изрази надежда при осигуряване на необходимото финансиране да бъде реализиран и вторият етап от разширението на Дома, с което ще се увеличи капацитетът му с още 10 потребители.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посочи, че чрез Националния план за възстановяване и устойчивост Министерството на труда и социалната политика е осигурило възможност за обновяване на всички домове за стари хора в страната и за създаване на нови социални услуги.

„Когато говорим за домове и социални услуги, не трябва да се фокусираме единствено върху инфраструктурата. Най-важна е грижата, която персоналът полага всеки ден. Това са нашите баби и дядовци – хората, които са се грижили за нас и са градили нашето общество. Ние трябва да им отдадем заслуженото внимание", подчерта Надя Клисурска. Тя благодари на служителите за всеотдайността и човешкото отношение към потребителите и изрази надежда, че обновените и по-приветливи пространства ще създадат усещане за близост до семейната среда. Заместник-министърът увери, че общината може да разчита на подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и пожела при следващи финансови възможности да бъде реализирано и допълнителното разширяване на Дома.

Директорът на Дома Димитрия Чилева призна, че за тези 15 години са създадени прекрасни условия и атмосфера и всички се чувстват като едно голямо семейство. Тя връчи благодарствени адреси на всички, които имат своя принос за създаване и развитието на тази социална услуга.

Проектът е на обща стойност 1 286 158 евро. От тях 1 071 798 евро са осигурени от Европейския съюз, а останалата част представлява национално съфинансиране.

В рамките на първия етап е извършено преустройство на съществуваща двуетажна сграда със застроена площ от 290,83 кв. м и е изградена нова едноетажна пристройка. Реализираните дейности осигуряват възможност за предоставяне на услугата на 24 потребители. Предвиден е и втори етап на разширение, който ще осигури места за още 10 възрастни хора.

Извършени са мащабни строително-монтажни дейности, включващи изграждане на подпорни стени и новата пристройка, вътрешни електрически, ВиК, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, фотоволтаична система за собствени нужди, благоустрояване на дворното пространство и подобряване на достъпа за хора с увреждания.

Съществена част от проекта е и цялостното обновяване на обзавеждането и оборудването. С реализирането на проекта Домът за стари хора в Гоце Делчев разполага с модернизирана материална база, по-функционална среда и значително по-добри условия за предоставяне на качествена социална грижа.