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Три празни товарни вагона са дерайлирали край Перник, съобщиха Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). При инцидента няма пострадали, Движението в железопътния участък е преустановено от 13:46 ч. На място работят аварийни екипи.

Крайградските пътнически влакове по направлението София - Перник - София през Волуяк ще бъдат отменени в участъка гара Разменна - Перник - Разменна. След отстраняването на дерайлиралите вагони предстои оглед на пътя. Все още не е ясно кога движението ще бъде възстановено, уточниха още от НКЖИ, съобщи БТА.