Полицията издирва 40-годишната Биргюл Джеват Шабан от с. Осеновец, община Венец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. Тя е излязла от дома си във вторник вечерта или след полунощ.

Жената е в неизвестност, след като е напуснала дома си в периода между 21:00 ч. на 25 ноември и 03:00 ч. на 26 ноември. По данни на близките ѝ не носи в себе си лични документи и пари. Шабан неведнъж е напускала дома си, откривана е в различни населени места в област Шумен, в Дулово и с. Стефан Караджа.

Тя е висока около 155 см., с кафяви очи и черна коса до раменете, няма информация с какво облекло е била при напускането на дома си. Често носи дълго бяло сако, шал и шапка. По данни на близките ѝ понякога повишава тон на непознати, възможно е да прояви вербална агресия. От полицията в Шумен призовават всички, които имат информация за местонахождението на жената, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.