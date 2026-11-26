19-годишният Красимир Пантов тероризирал хората в центъра на София

Началникът на Софийския затвор е освободен от поста си заради арестант, който е бил пуснат по погрешка. Това става ясно от писмен отговор на правосъдния министър Николай Найденов до депутата Ивайло Мирчев, който го е питал за скандалния случай по реда на парламентарния контол.

Става дума за 19-годишният Красимир Пантов, който e един от тримата хулигани, за които разказа Вероника Димитрова от Нова тв. Пантов, брат му Цветан и 28-годишният Мирослав Цаков са извършители на серия от брутални нападения над клиенти на заведения и случайни минувачи по улиците в центъра на София. Тримата имат над 14 обвинения за побои, заплахи и грабежи, става ясно пък от отговор на вътрешния министър Иван Демерджиев до друг депутат. Бандитите са задържани от полицията в края на юни след поредното непредизвикано с нищо издевателство над хора в столицата. Съдът ги е оставил за постоянно в ареста. Красимир Пантов Снимка: Кадър: Нова тв

На едно от заседанията обаче Красимир Пантов се явил сам и заявил, че са го пуснали от ареста по погрешка. Това се е случило на 29 септември т.г. На 5 октомври отново е прибран на топло. След излъчването на репортажа по Нова тв министърът на правосъдието е наредил проверка на случая.

"Началникът на затвора в София е освободен от заеманата длъжност. Ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност и на експертното лице, което е следвало да съблюдава законосъобразното изпълнение на получените за изпълнение прокурорски и съдебни актове на задържаните лица. В допълнение предприети са мерки експерти от ГДИН да извършат обучение на новоназначени служители от администрацията на затвора, с оглед законосъобразното изпълнение на горепосочените актове, както и с цел превенция от повторно допускане на подобни случаи", пише министър Найденов до Ивайло Мирчев.