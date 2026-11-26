Председателят на Съюза на независимите автотехнически експерти в България проф. Станимир Карапетков отрече да е оказвал натиск върху колеги и да е изготвял манипулирани автотехнически експертизи. Това заяви самият той на пресконференция, след като миналата седмица домът му в Сливен беше претърсен от служители на ГДБОП, а той беше временно задържан.

Разследването е за принуда чрез заплашване, извършена на 17 февруари тази година в Плевен. По случая са иззети лаптоп, флашпамет, документи и мобилен телефон. Досъдебното производство се води под надзора на Районната прокуратура в Плевен. Карапетков твърди, че сигналът срещу него е свързан с конфликта му с бащата на загиналата Сияна – Николай Попов, и с граждански дела за клевета.

"Сега това искам да кажа – ми го казаха адвокатите задължително, че това образувано досъдебно производство е ответна мярка срещу няколко граждански дела, които съм организирал срещу лицето Николай Попов за клевета. Тези клевети бяха изключително разнообразни. Аз вече не издържах", заяви той.

Автотехническият експерт коментира и участието си в разследването на тежката верижна катастрофа на магистрала "Тракия" край Ямбол. По думите му той е бил потърсен от разследващите, но още при пристигането си е заявил, че ще се оттегли, ако присъствието му създава съмнения за безпристрастността на експертизата:

"Веднага, само да ми намекнат, излизам. Аз вече не искам да правя тази експертиза, просто мъртвите ме задължават да работя", каза Карапетков.

След като на 12 ноември Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан на първа инстанция за катастрофата край село Загорско, при която през април 2019 година загина шестмесечно бебе, отново възникнаха въпроси за автотехническата експертиза по делото.

Днес проф. Станимир Карапетков, изготвил експертното заключение, отхвърли обвиненията, че е манипулирал данни от огледа, включително за стоп-линията на кръстовището. Той заяви, че точното ѝ местоположение не е имало значение за анализа на действията на Местан:

"Защото има свидетели, че изобщо не е спирал. Има свидетели, че е спирал, но ние сме приели, че той спира, преди да навлезе на границата на платното. Ето, задължението на водача е да спре на знака "Стоп", ако няма линия, на стоп-линията, ако я има, но после да пропусне движещите се с предимство. Винаги стоп-линиите са по-назад от платното за движение. Когато приближаваме платното за движение, трябва да спрем преди него, за да имаме видимост. Ние сме приели, че тези действия на Местан са правилни и тръгва от тази линия. Тоест стоп-линията дали е била на 5 метра назад, или 2 метра, или един метър, няма никакво значение в нашите изследвания", посочи Карапетков, цитиран от БНР.

Той показа снимки от мястото на катастрофата, на които според него се вижда силно износената стоп-линия. Той уточни, че експертите са работили по данните от протокола за оглед, изготвен от разследващите органи.