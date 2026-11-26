16-годишно момиче е било жертва на блудствени действия на спирка на градския транспорт в началото на септември. Нейният нападател е момче, което е част от компанията младежи, насилила момиче в апартамент на Хелоуин и заснела гаврата. Това съобщи говорителят на Софийска районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Момичето е на 16 години и също е присъствало на партито. Въпреки че блудството с нея е станало на оживена спирка на градския транспорт, никой от свидетелите не се е намесил. "Непълнолетната е карана да извършва действия против волята си", посочи прокурорът.

По-рано днес съдът остави в ареста тримата непълнолетни, обвинени за гаврата в апартамента. А вчера прокуратурата обвини и младеж на 19 години, но за заснемането на порно с момиче на 16 години. Случката е от 21 септември, а тийнейджърът не е подведен под отговорност за насилствени действия.