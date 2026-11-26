С историческата памет компромиси не бива да се правят. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на речта си при честването на 80-ата годишнина на учения и историк акад. Георги Марков, организирано от БАН.

По думите на Йотова „азбуката, кирилицата, писмеността, българският език, литературата и културата, както и българската история са основните стълбове на българската духовност, чиито корени отвеждат към IX век и раждането на нова цивилизация, разпростряла се извън тогавашните и днешните географски граници на страната".

"С историческата памет не бива да се правят компромиси и че днес е особено нужна воля за изграждане на мостове, защото най-евтината политика е политиката на разделението", добавия тя..

Голямата зала на БАН е естествено място за честването на акад. Марков, тъй като в нея са работили поколения будители и светли умове, на които се дължат възходът и духовността на България, каза още Йотова, цитирана от БТА.

Президентът благодари на акад. Георги Марков за това, че „десетилетия наред води по пътищата на българската история, помага за разплитането на сложните възли на времето и не остава единствено кабинетен учен".

Според президента „гласът му е глас на националното единение, родовата памет и гордостта от българския корен, който насърчава историята не само да се познава, а да се осмисля, съпреживява и да служи за по-мъдър, по-буден и по-свободен живот".