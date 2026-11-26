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Решението на Административния съд – Варна да спре предварителното изпълнение на акта за прекратяване на кметския му мандат е естественото развитие на казуса. Това заяви Благомир Коцев в своя позиция след определението на съда.

„За разлика от комисията, която изпълнява мними повели, Съдът изпълнява дълга си да пази правото и демокрацията", посочва Коцев.

Както вече стана ясно, Административният съд – Варна спря предварителното изпълнение на решението от 23 ноември 2026 г. на Общинската избирателна комисия, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на кмета.

Определението е постановено по административно дело и ще действа до приключване на съдебното производство по същество с влязъл в сила съдебен акт.

В мотивите си магистратите посочват, че незабавното прекратяване на кметските правомощия засяга не само личната правна сфера на Коцев, но и гражданите, които са го избрали, както и демократичния ред за формиране на местната изпълнителна власт.

Според съда предварителното изпълнение на решението на ОИК би довело до фактическо преустановяване на мандат, получен пряко от избирателите, преди да бъде извършен пълноценен съдебен контрол върху законосъобразността на акта.

Казусът с прекратяването на мандата започна след сигнали, подадени до ОИК още през ноември 2025 г. Те поставиха въпроса дали Коцев е отсъствал неоснователно от работното си място за повече от един месец.

След проверка на отпуските, отсъствията и документите, предоставени от общината, комисията прие, че е налице основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му. В решението си ОИК посочи, че последният ден на признато за обосновано отсъствие е 12 септември 2025 г., а от 15 септември започва периодът на неоснователно отсъствие.

Коцев оспори решението, като заяви, че е използвал полагаемия си платен отпуск, неизползвани дни от предходната година и неплатен отпуск. Той обжалва акта пред Административния съд и поиска спиране на предварителното му изпълнение.

С настоящото определение съдът спира незабавното изпълнение на решението на ОИК, но все още не се е произнесъл окончателно по законността на прекратяването на мандата.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.