131 години от подписването на завещанието, с което се поставя началото на Нобеловите награди, се навършват днес. На 27 ноември 1895 г. в Париж шведският изобретател и индустриалец Алфред Нобел завещава по-голямата част от богатството му да се използва за учредяването на ежегодни отличия за хората, допринесли най-много за благото на човечеството.

В завещанието си Нобел посочва пет области за наградите - физика, химия, физиология или медицина, литература и мир. Той предвижда средствата да се влагат във фонд, а приходите от него да се разпределят между носителите на отличията.

Алфред Нобел натрупва богатството си благодарение на изобретенията си и производството на взривни вещества. Умира на 10 декември 1896 г. в италианския град Сан Ремо. Последната му воля предизвиква недоволство сред част от роднините му. През 1900 г. е създадена Нобеловата фондация, която поема управлението на завещаните над 31 милиона шведски крони.

Първите награди са връчени на 10 декември 1901 г. - точно 5 г. след смъртта на изобретателя. През 1968 г. Шведската централна банка учредява и награда за икономически науки в памет на Алфред Нобел, която се присъжда за първи път през следващата година.