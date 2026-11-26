"Отговорност за милионите, отпуснати авансово за строителството на магистрала „Хемус", трябва да понесат не само ръководителите на Агенция „Пътна инфраструктура", но и тези, които са разпоредили плащанията". Това заяви регионалният министър Иван Шишков в предаването „Лице в лице" по bTV.

Според него зад решението за отпускане на средствата вероятно стоят и други хора, чиито имена все още не са станали публично известни. „В цялата тази история с магистрала „Хемус" има, разбира се, отговорни лица, но най-вероятно има и поръчители", каза министърът.

Шишков посочи, че възможността за големите авансови плащания е създадена през септември 2019 г. Тогава е променена заповед на регионалния министър по предложение на АПИ, с която отпадат ограниченията за аванси над 20% от стойността на договорите и за суми над 100 000 лв.

Само няколко месеца по-късно, в края на 2019 г., са сключени договори за седми, осми и девети лот на магистралата с авансово плащане от 35%. Това е станало без необходимата проектна готовност. През май 2020 г. подобни аванси са раздадени и за четвърти, пети и шести лот, въпреки че за тях също не е имало одобрени проекти, подробни устройствени планове и отчуждени терени.

Министърът изрази съмнение, че подобно решение би могло да бъде взето само от ръководството на пътната агенция. Според него трябва да се установи кой е стоял зад нареждането за изплащане на парите.

В разговора Шишков засегна и темата за допълнителните възнаграждения на служителите в АПИ, за които опозицията отправи критики. Той обясни, че е одобрил бонусите заради свършената работа по подготовката на инфраструктурни проекти и одобряването на подробни устройствени планове. По думите му администрацията е била демотивирана и служителите, които са допринесли за напредъка на проектите, трябва да получат признание за труда си.

В същото време в министерството и АПИ предстои съкращаването на над 400 души, а още около 200 служители ще бъдат засегнати от преструктурирането заради създаването на нова структура за безопасност на движението. Намалени са и съставите на бордовете на директорите, както и възнагражденията им.

Шишков отхвърли и обвиненията, че в бюджета се предвиждат неограничени средства за инфраструктурни проекти. Става въпрос за ангажименти на стойност 2,5 млрд. лв., които ще бъдат изпълнявани в период от три-четири години. Министърът подчерта, че проектите са конкретно посочени в бюджета.

Сред основните приоритети той открои разширението на Софийския околовръстен път. За него вече има одобрени подробни устройствени планове и се подготвя процедура за избор на изпълнител. Ако няма обжалвания, обществената поръчка може да бъде обявена около средата на следващата година.

Министърът съобщи още, че е издал разрешение за строеж на един от участъците на магистрала „Струма". Той защити и заложените 64 млн. лв. за проектиране на нови инфраструктурни обекти, тъй като според него предварителната им подготовка е условие за бъдещото строителство.