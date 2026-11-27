Едно на всеки 19 бебета е на майка под 18 г.

На 23 ноември екип от акушер-гинеколози на монтанската болница "Д-р Стамен Илиев" извърши цезарово сечение на 12-годишната Айлин (името на малолетното момиче е сменено от етични съображения) и тя роди здраво момиченце, което тежи 2,5 кг.

Кадрите с детето, което държи своето новородено дете, обиколиха всички медии и отново поставиха въпроса редно ли е това да се случва в ХХI век. Малолетната родилка е отпаднала от образователната система още в 3-и клас, а на 9 г. заживяла с бащата на бебето, който сега е на 16.

Забременяла е преди да получи първата менструация

Над 3800 деца са родили деца в България през миналата година, 2636 са живородените от майки под 18-годишна възраст у нас през 2025 г., а година по-рано са били 2817.

За тази година към 26 ноември новородените от момичета до 18 г. включително, вече са 3366

Това са 7,91% от всички 42 547 отчетени раждания в страната от началото на 2026-а. Само до април невръстните родилки са били 950.

Монтана, Сливен и Ямбол са областите, в които най-много непълнолетни раждат. Най-млади са родилките в Сливен. Това е и най-ниската средна възраст за първо раждане в целия Европейски съюз, отчетена пред 2024 г. от Евростат.

България и Румъния се редуват на върха в ЕС по брой раждания на жени под 20 г., следват ни Унгария и Словакия с проценти между 8 и 9. Средно за съюза е около 4%. В Дания, Италия, Нидерландия, Словения и Швеция е 1 - 1,4%, а при непълнолетните в тези държави пада под 0,3% по данни на Евростат от предишни години.

Майки под 18 години са родили едно на всеки 19 бебета в България през 2024 г. и това е най-високият дял в Европейския съюз според последните съпоставими данни на Евростат. У нас тези деца са 5,27% от всички живородени. В Румъния са били 4,35%, в Словакия - 2,79%. По абсолютен брой България е трета с 2817 живородени деца от майки под 18 години. Повече са в Румъния - 6247, и във Франция - 3126, но и двете държави са с по-голямо население.

В групата на родилките под 15 г. сме втори по брой в ЕС - 216 бебета през 2024 г. и само 8 по-малко през 2025-а. Само в Румъния броят е по-голям - 601.

Като цяло през 2025 г. има известен спад у нас на тези родилки спрямо 2024-а - 6,4%, но следва да се отчете и спадът от 6% общо в раждаемостта , така че делът на бебетата от непълнолетни майки остава трайно над 5,5 процента.

През 2025 г. майки са станали 208 момичета под 15 години. Други 477 са били навършили 15 г., 863 са 16-годишните, а 1088 са станали родилки на 17 г. Два пъти по-висок е процентът на тези майки в селата - 8,49% от живородените деца при 4,11% в градовете.

И ако в Сливен са най-невръстните майки, в Ямболска област пък делът им е най-голям - всяка пета родилка. Благодарение на това там средната възраст на младите майки е 22 години и половина.

"Това ми е първото раждане, искам да имам още едно дете",

казва 15-годишната Илияна в репортаж на БНТ от Ямбол през пролетта. Свекърва ми ще помага, обяснява момичето.

Собствената майка я е родила, когато е била на 13. После се появили още четирима братя и три сестри, в чието отглеждане Илияна помагала. Затова е убедена, че добре знае как да се справи със своето бебе. Успяла е да завърши 7-и клас.

С родилка на 12 г. се отчете и Ямбол миналата година - също като връстничката , станала майка този понеделник в Монтана. Там пък делът на тези раждания е константно висок - 10%.

"Диагнозата" навсякъде е еднаква - момичетата заживяват с младеж под одобрението на семействата им, при които това се смята за традиция, после отпадат от училище.

Или успяват да завършат VII и VIII клас и забременяват, което слага финал на образованието им. Има и съвсем неграмотни деца родилки, казват акушер-гинеколозите в Ямбол и Монтана.

"Ние сме ходили да посещаваме в домовете ученички, някъде от 12-13-14 годишни, които са в напреднала бременност и не идват в училище", разказва също пред БНТ Георги Георгиев - старши експерт в РУО - Ямбол. Заради натрупани отсъствия най-често биват изключвани. Какво се случва с тях след това, обикновено никой не следи.

"Директорката подава сигнал в "Закрила на детето", оттам те информират прокуратурата

Какви мерки се вземат, не мога да ви кажа", коментира тогава Георгиев.

Изключение са случаите малолетни и непълнолетни майки да се завръщат в клас. Мотив е нуждата от диплома, за да имаш нормална работа. Липсата възпроизвежда социокултурния модел на бедност и изключване.

По закон при раждане от малолетни (до 14 г.) и непълнолетни (до 18 г.) се проверяват обстоятелствата около забременяването от социалните служби и правоохранителните органи с оглед защита на детето и спазване на Наказателния кодекс.

Институциите в Монтана са реагирали, след като Айлин ражда с цезарово сечение в болницата. По случая са сезирани полицията, прокуратурата и отдел "Закрила на детето". Социалните власти са предприели мерки.

Въпреки че 12-годишната майка е заявила желание да се грижи за дъщеря си, след задействане на координационния механизъм между институциите е решено двете да бъдат настанени в социално звено "Майка и бебе". Там невръстната майка ще получи психологическа помощ и

обучение за основни родителски умения под постоянен надзор

Айлин живее от 3 г. на семейни начала с бащата на детето Бурак, вече 16-годишен (и неговото име е сменено). Момичето не може да чете и да пише. Надява се, че свекървата ще гледа детето. Тя и свекърът берат горски плодове в Стара планина - гъби, ягоди и др., и така изкарват прехраната си.

Официално отчетените аборти в цялата страна за тази година пък са 4053. От тях 21 са на момичета под 15-годишна възраст, а

357 прекъснати бременности са на тийнейджърки

между 15 и 19 г., сочи националната здравна статистика.