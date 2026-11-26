Преустановиха издирването на 40-годишната жена, която бе издирвана в Шуменско. Тя е открита на черен път между селата Осеновец и Венец.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. Жената е установена от полицейски служители по черен път между селата Осеновец и Венец.

Полицията издирваше по молба на близките ѝ Биргюл Шабан от с. Осеновец, община Венец. Тя бе в неизвестност, след като бе напуснала дома си между 21:00 ч. на 25 ноември и 03:00 ч. на 26 ноември. Шабан неведнъж е напускала дома си, откривана е в различни населени места в област Шумен, в Дулово и с. Стефан Караджа.