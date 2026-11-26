По предложение на кмета на София се създава кризисен щаб за координация на действията и пряка комуникация между „Топлофикация София" и академичната общност. Терзиев настоява държавата да уреди задълженията си към дружеството, за да може то да инвестира повече собствени средства в ремонти още през този отоплителен сезон

Кметът на София Васил Терзиев прие да бъде домакин на среща с представители на Министерството на образованието и науката, висшите училища, Столичния общински съвет и ръководството на „Топлофикация София" заради проблемите с отоплението в студентските общежития. На проведената днес, 26 ноември, среща по предложение на кмета бе постигнато съгласие за създаването на кризисен щаб, подобряване на комуникацията с академичната общност и координиране на действията за възстановяване на нормалното топлоподаване. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

„Разбирам напълно студентите и обявения за утре протест. Проблем с чуваемостта и волята за намиране на решение няма. Днешната среща помогна да се подобри комуникацията и да се установи по-пряк контакт между дружеството и представителите на академичната общност," заяви кметът на София Васил Терзиев.

"Всички ние дължим на студентите честен разговор за състоянието на мрежата и за реалните възможности за възстановяване на нормалното топлоподаване. Нито един протест или оставка обаче няма да реши техническите проблеми на мрежата. За това са необходими конкретни действия, финансов ресурс, хора, техника и организация"

Кметът посочи, че настоящата ситуация потвърждава предупрежденията му от миналата година за прогресивното влошаване на състоянието на топлопреносната мрежа при липса на достатъчно инвестиции. Броят на авариите е нараснал над четири пъти спрямо същия период на миналата година – от 118 на около 500. Само през последната седмица и половина екипите на „Топлофикация София" са отстранили над 50 аварии.

„Десетилетия наред не са правени необходимите инвестиции и днес сме изправени пред последствията от това. Всеки ден търсим възможности за ускоряване на ремонтите. Ситуацията е тежка и няма да заблуждаваме хората, че съществува лесно решение. Ако имаше такова, вече щяхме да сме го приложили", посочи Терзиев.

Кризисен щаб и повече информация за засегнатите граждани

В предложения от кмета кризисен щаб ще участват представители на Столичната община, Столичния общински съвет, „Топлофикация София" и висшите училища. Целта е да се осигури пряка комуникация, проследяване в реално време на напредъка по ремонтите и координация на последващите действия.

„Топлофикация София" пое ангажимент да допълни информацията на интернет страницата си. Освен за авариите и плановите ремонти дружеството ще предоставя информация и за зоните, в които недостатъчното налягане в топлопреносната мрежа възпрепятства нормалното топлоподаване.

С ръководствата на висшите училища ще бъдат координирани графиците на учебните занятия и ваканциите, за да бъдат ограничени максимално затрудненията за студентите.

Васил Терзиев: Държавата трябва да изпълни финансовите си ангажименти към „Топлофикация София"

Кметът настоя за спешно уреждане на задълженията към „Топлофикация София", произтичащи от съдебни дела срещу решения на Комисията за енергийно и водно регулиране за определяне на цените на топлинната енергия и премиите за електрическа енергия.

По данни на ръководството на дружеството стойността на вземанията по дела с влезли в сила решения на Върховния административен съд възлиза на около 140 млн. евро, като висящите съдебни производства са на стойност около 60 млн. евро.

„Очаквам държавата да изпълни своята част от ангажиментите. Настояваме дължимите средства от Фонд „Сигурност на електроенергийната система" да бъдат насочени целево за погасяване на задълженията на „Топлофикация София" към „Булгаргаз". Това ще позволи на дружеството да освободи собствен финансов ресурс и да инвестира десетки милиони евро допълнително в ремонти още през този отоплителен сезон. Това е конкретно действие, с което държавата може да помогне на стотици хиляди софиянци", заяви Терзиев.

Кметът постави и въпроса за неоправдано високите лихви за забава по задълженията на дружеството, достигащи 16% годишно, които допълнително ограничават възможностите му за инвестиции.

Над 50 отстранени аварии за седмица и половина и над 200 души на терен

Изпълнителният директор на „Топлофикация София" Петър Петров представи актуални данни за напредъка на ремонтните дейности и организацията на работата:

Над 50 аварии са отстранени през последната седмица и половина.

Броят на спряните участъци е намален от 89 на около 52, въпреки възникването на над 20 нови аварии през този период.

Над 200 души работят на терен.

Над 15 екипа с тежка механизация са мобилизирани само със собствен ресурс на дружеството.

Започнати са разговори за осигуряване на допълнителни човешки ресурси и техника, с които през следващите седмици да бъде увеличен капацитетът за отстраняване на авариите.

Към момента остават пет трасета, по които се извършват текущи ремонти. Очаква се топлоподаването по най-голямото от тях – колектора в „Дружба", да бъде възстановено в началото на следващата седмица, като запълването на вода по трасето ще започне още в събота. Два от останалите ремонти се очаква да приключат до края на ноември, а последните два – съответно до 5 и до 10 декември.

Приключването на тези ремонти и отстраняването на максимален брой аварии са от ключово значение за повишаване на налягането в мрежата и възстановяване на нормалното топлоподаване в засегнатите райони.

Петров подчерта, че трайното решение е в ускорената подмяна на амортизираната топлопреносна мрежа. Отлагането на необходимите ремонти би довело до допълнително влошаване на състоянието ѝ и увеличаване на броя на авариите.

Нова топлопроводна връзка по бул. „Копенхаген" ще подобри топлоснабдяването в югоизточните квартали

Едно от инфраструктурните решения, по които вече се работи, е изграждането на нова топлопроводна връзка по бул. „Копенхаген". Тя ще подобри режима на работа на топлопреносната мрежа и ще допринесе за преодоляване на проблемите с налягането във високите части на югоизточните квартали на София, включително в районите на „Младост" и Студентски град.

Продължава работата по дългосрочното оздравяване на „Топлофикация София"

Васил Терзиев припомни, че след одобрението на предложението му от Столичния общински съвет на 19 ноември вече са започнали разговорите с Групата на Световната банка за провеждането на цялостен независим анализ на дружеството. На 25 ноември е проведена поредица от работни срещи за уточняване на параметрите на бъдещия договор.

Целта е да бъдат създадени условия за преструктуриране на задълженията, привличане на значителен инвестиционен ресурс и модернизация на топлопреносната мрежа, които да гарантират надеждно отопление на социално поносима цена.

„Много съжалявам, че този процес не е започнал преди 10 или 15 години. Днес трябва едновременно да решаваме непосредствените проблеми на хората и да осигурим бъдещето на дружеството за десетилетия напред. Надявам се да има значително по-малко политика и много повече активна работа от всички институции. Това дължим на студентите и на всички софиянци", заяви Васил Терзиев.