„Военното образование е школа не само за професионални умения, но и за морална устойчивост. То подготвя човека не просто да знае какво трябва да направи, а да има волята и отговорността да го направи в най-трудния момент." С тези думи заместник-министърът на отбраната Любомир Монов се обърна днес към ръководството, курсантите и личния състав на Националния военен университет „Васил Левски" по време на тържественото честване на 148-ата годишнина от откриването на първото военно училище и началото на военното образование в България. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

В приветствие от името на министъра на отбраната той подчерта огромното значение на съвременното висше военно образование за България и за успешното изпълнение на отговорностите, които страната има като член на НАТО и Европейския съюз.

„Военното образование има стратегическо значение. Днес трябват командири, способни да съчетават традиционната военна подготовка с познаването на новите технологии, да мислят критично и да вземат решения в сложни условия. В тази отговорна мисия Националният военен университет „Васил Левски" има много важно място", подчерта заместник-министърът на отбраната. Той благодари на всички преподаватели, командири, военнослужещи и цивилни служители за проявената всеотдайност в подготовката на бъдещите офицери. „Силната армия започва със силно военно образование, а силното военно образование започва с уважение към знанието, традицията и хората, които го създават и развиват.

„Днес нашата задача е да съхраним постигнатото, да надградим традициите и да осигурим на следващите поколения военнослужещи подготовка, съответстваща на предизвикателствата на бъдещето", каза заместник-министър Монов.

Празникът започна с богослужение в университетския храм „Свети Седмочисленици". С военен ритуал бяха положени цветя на Паметника на възпитаниците в Националния военен университет. По време на тържествено събрание началникът на НВУ бригаден генерал д-р Станчо Кайков поздрави личния състав. По традиция, по време на събитието бяха връчени грамоти на преподаватели, заели академичната длъжност „доцент", както и придобилите образователна и научна степен „доктор".