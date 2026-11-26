Имало свидетели, никой не подал сигнал

16-годишно момиче е било жертва на блудствени действия на спирка на градския транспорт в началото на септември. Нападателят е пълнолетно момче, което е част от компанията младежи, насилила момиче в апартамент на Хелоуин и заснела гаврата. Това съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Момичето на 16 години, насилвано през септември, също е присъствало на партито за Хелоуин на 31 октомври. Въпреки че блудството с нея е станало на оживена спирка на градския транспорт, никой от свидетелите не е подал сигнал.

“Непълнолетната е принуждавана да извършва действия против волята си”, посочи прокурорът.

По тъмно младежът издърпал момичето до спирката. След това с ръка бутал главата ѝ към интимните си части. Макар да бил спрян от очевидци, никой не подал сигнал до полицията. За случая се разбрало, след като иззеха мобилните телефони на тримата младежи, обвинени за блудството на Хелоуин. В тях били намерени различни клипове, включително този от спирката. Нападателят е с чисто досие и не е бил на купона. Той е обвинен за принуда и днес ще го изправят пред съда, за да искат постоянна мярка “задържане под стража”. Вероятно заседанието ще е закрито. Въпреки гаврата с нея от септември същото момиче е продължило контактите си с групата от партито на Хелоуин. За блудството с друго момиче тримата агресори там са проявили упоритост и бруталност, посочи състав на Софийския градски съд в четвъртък и ги остави в ареста за постоянно.

На закрито заседание магистратите отчетоха липсата на състрадание и човечност у тримата, съобщиха от съда. И добавиха, че след първоначалното посегателство накърнили повторно човешкото достойнство на момичето. Направили го, като разпространили в интернет клипове със заснетите блудствени действия.

Единият младеж вече е осъден за кражба, а наказанието му е “настаняване във възпитателно училище интернат за срок от 1 г.”

“Наказанието е постановено преди извършването на деянието, предмет на настоящото производство”, посочиха от градския съд. Присъдата се обжалва.

Трите момчета ще останат в ареста, но ще бъдат отделени от останалите задържани, които са пълнолетни, допълниха от съда. Така засилиха спекулациите, че тримата са били пребити в следствения арест от съкилийниците си, които разбрали какво са извършили. Тримата запазиха мълчание при влизането и излизането в залата. Младежите - на 14, 15 и 16 години, не скриха лицата си. Те бяха подкрепени в съдебната зала от родителите си.

По делото има данни, че те не са контролирали децата си. Така над 10 младежи се оказали без надзор на парти с алкохол. Това стнало, след като ходили на детска дискотека на 31 октомври.

Освен тях обвинен е и младеж на 19 години, но не за блудството. Той е подведен под отговорност за заснемането на 2 порноклипа с трето пострадало момиче. То е на 16 г. Случаят е от 21 септември, а сексуалният контакт е бил доброволен. Той е обвинен и за хулиганство, защото е стрелял с газов пистолет по друга девойка.

“Деянието се отличава с изключителен цинизъм - извършено е в присъствието на други лица, заснето е с мобилен телефон, на публично място при грубо нарушаване на нравствените правила за обществено приличие и чувството за достойнство на присъстващите”, посочиха от държавното обвинение. Те ще искат постоянен арест на младежа. Въпреки че той е пълнолетен, мярката ще е закрита, тъй като ще се разкрият интимни подробности относно клиповете с момичето.

Видеата още са достъпни в интернет. “Полагаме огромни усилия клиповете да бъдат свалени, но проблемът е почти нерешим, тъй като все още се разпространяват. Невъзможно е да установим хората, които разполагат с видеата и ги разпространяват. Подадена е заповед за действия”, обясни Коджаниколов.

Междувременно от СДВР продължават с проверката на патрула, отишъл на партито за Хелоуин. Той бил повикан заради силен шум. Екипът първо посетил три други сигнала, преди да отиде до апартамента. Полицаите твърдят, че са останали на вратата и са говорили само с дъщерята на собственичката на жилището, както и с момче на 18 години. Проверката трябва да изясни дали само формално са се отзовали на сигнала и дали са можели да спрат гаврата.