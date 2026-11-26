Едва го вдигат от земята, разказа очевидец
Доставчик на храна е пострадал при тежко пътно произшествие в пловдивския квартал "Кючук Париж", съобщи читател на "24 часа".
Инцидентът е станал преди по-малко от половин час на кръстовището между улиците "Димитър Талев" и "Константин Нунков". На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ.
Все още няма официална информация за катастрофата. Според очевидци доставчикът, който е бил с електрическо колело или тротинетка, е бил блъснат от автомобил и е в тежко състояние. "Едва го вдигат от земята", коментира свидетел на инцидента.
Заради произшествието в района се образува огромно задръстване.