Необходими са промени в законодателството, което дава възможност на общинските избирателни комисии да прекратяват предсрочно мандатите на избрани кметове. Това смята депутатът от „Демократична България" и бивш министър на правосъдието Атанас Славов. В предаването „Лице в лице" по bTV той определи случилото се с варненския кмет Благомир Коцев като посегателство върху волята на избирателите.

Повод за позицията му е решението на Административния съд във Варна, който спря предварителното изпълнение на акта на Общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията на Коцев. Това означава, че той може да остане на поста си, докато съдът не разгледа спора по същество.

„Това, което се опитаха да направят през Общинската избирателна комисия, е равносилно на преврат или опит за преврат", заяви Славов. Той подчерта, че подкрепата за кмета се основава на факта, че е спечелил изборите с конкретна програма и доверието на мнозинството от гласувалите варненци.

Според депутата е недопустимо орган с политически състав да има правомощия да прекратява мандат, получен чрез пряк вот. Той отбеляза, че част от членовете на ОИК дори нямат юридическо образование, и постави въпроса дали действащата законова разпоредба не противоречи на Конституцията.

Славов коментира и състава на новия Висш съдебен съвет. Той вижда основания за умерен оптимизъм, тъй като сред избраните има магистрати и юристи, които са показвали ангажираност с независимостта на съдебната власт. Според него обаче предстои да се види дали съветът ще успее да избегне модела на предишния състав, в който едно мнозинство практически е определяло решенията.

Бившият правосъден министър предупреди, че персоналните промени сами по себе си не са достатъчни. Без промяна в начина, по който ВСС се формира и работи, няма гаранция, че новоизбраните ще упражняват правомощията си независимо. В съвета има хора с реформаторски позиции, но около други представители остават въпроси, отбеляза той.

Като важен показател за бъдещата работа на институцията Славов посочи първите назначения, кадрови решения и дисциплинарни производства. Той припомни и опитите по време на своя мандат в Министерството на правосъдието да бъдат разкрити зависимости в съдебната система, включително покрай случаите „Осемте джуджета" и Мартин Божанов – Нотариуса, както и процедурата за освобождаването на Иван Гешев от поста главен прокурор.

В предаването депутатът критикува и проекта за държавен бюджет. Според него има възможност разходите да бъдат намалени още, като „Демократична България" ще предложи конкретни корекции между двете четения на финансовата рамка.

Най-сериозните му резерви са свързани с капиталовата програма, в която по думите му има 1,5 млрд. евро, чието предназначение не е достатъчно ясно. Славов изрази опасение, че тези средства могат да бъдат разпределяни към общините по решения на Министерския съвет и използвани за политически цели преди местните избори през следващата година.

Той смята, че дефицитът може да бъде задържан на 3% или дори под тази граница и заяви, че ще представят аргументите си в пленарната зала.