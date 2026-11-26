Съдът спря предсрочното му отстраняване до края на делото

Благомир Коцев остава кмет на Варна до приключване на делото по отстраняването му. Това реши Административният съд във Варна, като в четвъртък спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия за прекратяването на пълномощията на кмета.

Това не е окончателно решение на казуса, а само спиране на предварителното изпълнение на решението на ОИК, докато съдът се произнесе по същество.

В мотивите си съдът посочва, че последиците от незабавното прекратяване на правомощията на кмета засягат гражданите, упражнили правото си на глас, както и установения чрез избори демократичен ред за формиране на местната изпълнителна власт. Води до фактическо прекратяване на мандат, получен пряко от избирателите, преди съдът да е осъществил пълноценен контрол върху законосъобразността на административния акт.

Коцев изненадващо беше отсранен в понеделник вечерта с решение на ОИК - Варна, след разглеждане на две жалби срещу него от ноември 2025 г. Членовете на комисията направили подробни сметки на работните дни на Коцев - колко платен и неплатен отпуск е ползвал, колко дни си е прехвърлил от 2024 г., почивал ли е на официални празници, сметнали са дори 4-те дни отпуск за раждане на дете. И така счели, че миналата година е отсъствал неправомерно от работа 37 дни, понеже си е прехвърлил отпуска от 2024 г. По времето, за което бе пуснал въпросния отпуск, кметът беше в ареста в София.

Същата вечер във видеообръщение Коцев нарече случилото се преврат, обвърза го с приемането на бюджета на града часове по-рано и обяви, че няма да се откаже от битката за Варна. Според него е бил наказан, задето е изтеглил от предложенията за финансиране проект за тунел под Морската градина и продажбата на три общински имота. Партиите с представители в ОИК се разграничиха от вота на хората си за свалянето на Коцев, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на своите. Премиерът Румен Радев коментира, че Коцев дължи много отговори - например за незаконното строителство на Баба Алино, но е неприемлива подмяната на вота на гражданите. Коцев обжалва в съда решението на комисията, а в сряда хиляди варненци излязоха в негова подкрепа, както и лидерите на ПП и ДБ.

