А по повод обвинението на варненския кмет, че членовете на ОИК може да са получили "финансови стимули", бизнесменът отсече: Даниел Славов да изкара 20 000 по 20 - 400 000 евро! Абсурд! Той е стиснат! По-хубаво да си купи един часовник

Настоящият кмет Благомир Коцев като гражданин ми е приятел. Той може да го потвърди. Често се виждам с него. По житейски въпроси, коментари. Не на позиция на нещо, а като приятел, като гражданин.

Това твърди в първото си интервю от 14 години един от създателите на групировката ТИМ Марин Митев. Бизнесменът, чието име кметът на Варна посочи директно като един от хората, които имат полза от неговото отстраняване, избра да говори в четвъртък пред БНР.

Още след отстраняването си с решението на Общинската избирателна комисия Коцев обясни, че целта е местните икономически групировки да поставят свой човек начело на общината и да овладеят общинските средства. Дори обвини директно формациите “Български глас” и “Алтернатива на гражданите”. Коцев твърди, че зад първата стои бизнесменът Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, а зад втората - интереси, свързани с ТИМ. Той дори нарече бившия кмет Кирил Йорданов “кмет на ТИМ”, а наследника му Иван Портних определи като “кмет на Даниел Славов”.

Кирил Йорданов си беше кмет на тогавашното “Ново време”. Беше ерата Добри Митев, Димов. Кирил беше един прекрасен кмет, отвърна в първото си публично говорене от 2012 г. Марин Митев. Определи като “виц” твърдението, че Даниел Славов и ТИМ са свалили кмета чрез ОИК.

Преди ден Коцев разказа, че получавал информация чрез трети лица за предполагаемо финансово стимулиране на членове на ОИК, като се споменавали суми от 20 000 евро.

Това сериозно ли е? Абсурд Даниел Славов да изкара 20 000 по 20 - 400 000 евро! Абсурд! Той е стиснат! По-хубаво да си купи един часовник. А аз съм пенсионер! Пенсията не ми позволява!, каза Митев.

Разказа, че разговаря на приятелска основа с Благомир Коцев, а срещите между двамата обикновено са по инициатива на кмета. Но отрече да е оказвал влияние върху управленските решения на Коцев или да го е съветвал по проблеми на общината.

По думите на бизнесмена преди около месец Коцев му споменал, че има информация за възможно негово отстраняване чрез ОИК. Дори споделил и за разговор с таксиметров шофьор, който му казал, че ще бъде свален.

Викам: “Благо, то на чужд гръб и сто тояги са малко. Туй е брилянтен вариант. Все едно ще ти стартират рекламна кампания, предизборна кампания”, и викам: “Ти тогава се пиши кмет”. Викам: “Аз, ако бях на твое място - на шега, нали , щях да изкарам някой лев, и ОИК да ме свали, и пак наново широки народни маси ще ръкопляскат, ще бягат”. Беше в кръга на шегата и то се случи точно така, разказа Митев. И допълни: Какво да имам общо. Той е човек, с когото съм в приятелски отношения.

Отричайки да има нещо общо с отстраняването на кмета, основателят на ТИМ попита: Ами ако сме голям фактор, защо ни спряха колите на “Алеята”. И добави: Не владея града. Въобще. Теглим кредити и си плащаме заплатите.

На въпрос дали е готов да освободи морската столица от влиянието си, отговори: Не виждам какво влияние имам. Градът се владее от кмета и администрацията му. Отрече, че бизнесът му получава обществени поръчки от общината.

Какво значи да владеем града? Всички поръчки, всички договорчета... Ние нямаме нито поръчки, нито договори с общината - обслужване, не сме на вход и на изход. Има статистика. Нека се погледне кой какво става, какво прави, какви договори има, каза той.

Попитан дали е готов да бъде проверена цялата документация на бизнеса му, заяви: Ами какво да ми проверят? Първо, аз съм пенсионер! Могат да ми проверят пенсионните осигуровки! Да, разбира се.

Бизнесменът отрече да е един от големите олигарси в България и заяви, че не притежава “Холдинг Варна” - било публично дружество с 18 хил. акционери, чиято собственост може да бъде проверена, а самият той нямал акции там. Нека да се изкарат и офшорките, ако има такива, и да се види кой е собственикът. Има си статистика, каза още той.

Дружествата, в които участвал, имали управители, а основната им дейност във Варна била свързана с туризма.

Сред проектите, които посочи, са “Спортен комплекс Варна”, “Алея Първа” и “Св. св. Константин и Елена”.

Бизнесменът разказа и за разговор с Коцев от времето, когато се е обсъждало назначаването му за областен управител (Коцев е областен управител на Варна в периода 24 февруари - 4 август 2022 г. - бел. ред). Коцев му се обадил и му обяснил, че е притиснат от София да действа за спиране на колите по “Алея Първа”.

Предварително се извини, че е притиснат от София, и в името на, хайде да не казвам на популизма - на пиара, дойде с идея да спре автомобилите на “Алея Първа”. Момчето се извини и аз му казах: “Ами хубаво, добре, така като са ти наредили”. Просто бяхме уведомени! Той тогава ми казва: “Притискат ме”. Викам: “Ами кой те притиска, бе?, разказа Митев. И уточни, че било свързано с нареждане от Кирил Петков. Според него в момента движението по алеята е спряно незаконно, тъй като няма издадена заповед. По нареждане на кмета има общинска полиция - има една будка с двама мръзнещи полицаи, на които ние пуснахме едно кабелче да не умират от студ, каза бизнесменът.

По повод предстоящото приемане на нов план за движение и искането на граждани крайбрежната алея да бъде за всички Митев обясни, че тя е обект от клас А и дружеството има финансова програма за изпълнение: За кого ще е тая алея? За мен? Тая алея е за гражданите на Варна. На репликата, че не искат да се строи там и да има коли, отговори: Има добри практики навсякъде по света. Там, където има вода - река, океан, море, има нещо, което се случва. Има връзка между населеното място и водата. Там, където има вода, се развива всичко. Митев даде за пример Сен Тропе, Ница, Анталия и места в Италия. А опасенията от трафик можело да се решат със знаци и полицейски контрол.

Попитан дали холдингът е поискал алеята да бъде обявена за улица и по нея да се движат автомобили, Митев уточни, че не е изпълнителен директор на “Холдинг Варна”. Посочи, че има зони без движение на коли, като достъпът в тях е ограничен до специализирани превозни средства - линейки и автомобили за зареждане.

Бизнесменът коментира и изграждането на асансьора, който трябва да свързва парка с крайбрежната зона. Съоръжението нямало капацитет да реши въпроса с достъпа на хората до алеята, предназначението му било да осигури връзка между двете нива при склона с височина около 30 метра.

Сега се разхождат с децата си. Има зона, в която минават автомобили, има си място за паркиране, отпред алеята си е пешеходна, има ли конфликт някъде? Проектът е нещо много хубаво. То и Айфеловата кула в Париж, като са почнали да я правят, е имало големи брожения, политици, проектанти, същата работа.Това е много прекрасно място, което струва много пари, много енергия. Дай боже да стане. Появата на асансьора и водният център сега ще обърнат палачинката, гарантирам. Това нещо без хората не може да съществува, каза той.

Митев попита защо протестиращите са стигнали до хотел “Капитол”, но не са продължили до “Хоризонт” (ресторантът е собственост на семейството на Благомир Коцев - бел. ред.), където също има движение на автомобили и паркинги в района на парка. Той уточни, че е посещавал ресторанта по покана на кмета.

На една от срещите бил и Даниел Славов. Като отидем, ни записва винаги с неговите средства. Има камери в ресторантите.

Митев заяви, че има приятели в бизнеса и политиката, включително Коцев и Даниел Славов, но отрече това да означава, че контролира града. Не пътувам със самолет! Нямам частен самолет и влак нямам частен. Нямам излишни средства от тези, с които живея!, добави той.

Попитан какво би направил, ако следващият кмет реши да спре изцяло движението по крайбрежната алея, Митев посочи, че има правен ред за обжалване.

Той отхвърли и твърденията, че групата “Алтернатива на гражданите” в общинския съвет е свързана с него или с ТИМ: “Алтернатива на гражданите” не е наша група. Това си е групичка на бизнеса. Не е наша.

Нямало и протекция над тях: Каква протекция? Те хората са много богати. По списък да ги одобря? По красота, като кмета?

По повод твърденията на председателя на общинския съвет във Варна от “Алтернатива на гражданите” Христо Димитров, че в групата има хора от фирми на ТИМ, Митев каза: Няма такива хора, баш на ТИМ! Първо, ТИМ - няма такова чудо, такова животно ТИМ няма. Може да кажеш “Химимпорт”, “Холдинг Варна”...

То е публична тайна кметът как набра необходимите гласове. Преди 3 години и половина, след като бизнесът реши да си направи групичка с цел защита на интерес, обяви Митев. Твърди, че Христо Димитров и Узунов са били посетени от Кирил Петков във вилата на Димитров в село Здравец. Според разказа му Петков ги помолил да помогнат за избора на Коцев за кмет, а хората от сдружението се отзовали и го припознали.

Митев заяви още, че не се чувства притиснат от властта, но добави: Срещу властимащи не се рита. Това е положението.