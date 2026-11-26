РУ - Г. Оряховица обяви за общодържавно издирване 66-годишната, по молба на близките й. Дияна Стойкова Червенкова е от град Елена. Жената е в неизвестност от тази сутрин, докато е пребивавала в град Горна Оряховица. Била е облечена с тъмно шушляково яке, светло сини дънки и бели маратонки. Дияна Червенкова е висока около 170 см, с кафяви очи и кестенява прошарена коса.

Гражданите, които имат информация за местонахождението й могат да подават сигнали на тел. 0618/ 60040, 60041 и 60042, на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР.

В групите вече има коментари, че жената е забелязана в търговски обект в града днес. Информация за това е подадени и в Районното управление на МВР.