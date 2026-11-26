Чанта с 18 000 евро и документи, изгубена по пътя между Свети Влас и Слънчев бряг, е намерена и върната на собственика ѝ. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът е подаден на 25 ноември, след като около 6:40 часа сутринта собственикът установил, че е загубил чантата, която оставил върху автомобила си, преди да потегли.

В издирването на изгубената чанта се включили служители на „Криминална полиция" от Районно управление Слънчев бряг. Те успели да открият чантата с намиращите се в нея пари и документи и я предали на собственика около час след подаването на сигнала.

Мъжът е изразил благодарност към полицейските служители за бързата реакция и оказаното съдействие. По думите му случаят е променил отношението му към полицията и му е дал повод да вярва, че в системата на МВР има достойни хора.