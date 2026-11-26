"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на "Левски" в Марсилия! Това пише в своя фейсбук публикация лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той заяви, че ще настоява българското правителство да поиска обяснение и отговорност от френските власти. И очаква УЕФА да наложи най-тежките наказания на "Олимпик Марсилия".

Ето какво още пише Борисов:

Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион!

Къде е френската полиция? Къде е охраната на стадиона? Къде е УЕФА?! Как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие?!

Настоявам българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Очаквам УЕФА да наложи най - тежките наказания на "Олимпик Марсилия", защото видяхме сянката на стадион "Хейзел"!

Феновете на "Левски" заслужават уважение и защита, а не да бъдат превръщани в мишени на хулигани!

Изразявам пълната си подкрепа и солидарност с тях и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите.

На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни!

Никой няма право да бие и унижава български граждани. Никой и никъде!

Кураж! С вас съм!

Тази вечер брутални и варварски действия белязаха гостуването на „Левски" на „Марсилия" в Лига Европа.

Феновете на домакините щурмуваха сектора със запалянковци на "сините". Стигна се до сериозно напрежение, което прерасна в меле. Над 200 фенове на "Марсилия" необезпокоявано проникнаха до сектора с гости и атакуваха родните фенове. Французите мятаха бутилки, сигнални ракети и бомби по българските привърженици. Българите са били нападнати с палки и метални тръби, като има хора с разбити глави. Няколко от сериозно пострадалите привърженици са от категория "А" - там се намират хората, които пътуват с чартъра на "сините" и са бизнесмени и семейства. На някои от феновете са вадени ножове. Не е ясно колко са пострадалите.

Фенове на „Левски" бяха нападнати с метални тръби и боксове в хотел в Марсилия и часове преди гостуването на „Олимпик" в Лига Европа в сряда вечерта. Йордан Трифонов, който е един от феновете на "Левски'' разказа, че група от около 30 души е атакувала петима българи. Няма сериозно пострадали. Двамата фенове са потърсили помощ в болница, но бързо са освободени.