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Издирваната Дияна Стойкова Червенкова е открита във Велико Търново.

Жената е във видимо добро състояние и е предадена на близките й, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Тя бе обявена за общодържавно издирване от РУ - Горна Оряховица.