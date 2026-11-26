Издирваната Дияна Стойкова Червенкова е открита във Велико Търново.
Жената е във видимо добро състояние и е предадена на близките й, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.
Тя бе обявена за общодържавно издирване от РУ - Горна Оряховица.
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Издирваната Дияна Стойкова Червенкова е открита във Велико Търново.
Жената е във видимо добро състояние и е предадена на близките й, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.
Тя бе обявена за общодържавно издирване от РУ - Горна Оряховица.
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