"Разговарях с президента на Франция Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани преди мача на ПФК „Левски“ в Марсилия. Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа. Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност."

Това написа от Брюксел премиерът Румен Радев във фейсбук след като български запалянковци бяха варварски нападнати от френски фенове по време на гостуването на "Левски" на "Олимпик" в Марсилия. Радев е в белгийската столица за срещата на лидерите на ЕС.

Бомба в сектора с фенове на "Левски"

В Марсилия феновете на домакините щурмуваха сектора със запалянковци на "Левски". Стигна се до сериозно напрежение, което прерасна в меле. Над 200 фенове на "Марсилия" необезпокоявано проникнаха до сектора с гости и атакуваха родните фенове. Французите мятаха бутилки, сигнални ракети и бомби по българските привърженици. Българите са били нападнати с палки и метални тръби, като има хора с разбити глави. Няколко от сериозно пострадалите привърженици са от категория "А" - там се намират хората, които пътуват с чартъра на "сините" и са бизнесмени и семейства. На някои от феновете са вадени ножове. Не е ясно колко са пострадалите.