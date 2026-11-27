Френският президент обвини крайнодясната лидерка, че прави евтини политически маневри с критиките си към преговорите за бюджета на ЕС

Френският президент Еманюел Макрон призова лидерката на крайнодясната партия „Национален сбор" Марин Льо Пен да прояви повече скромност, след като тя разкритикува преговорите в Брюксел за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз. Льо Пен е сред фаворитите за президентските избори във Франция през 2027 г., предаде Ройтерс.

Макрон рядко си позволява подобни коментари по адрес на Льо Пен и обикновено избягва да говори за вътрешнополитически въпроси, когато участва в срещи с останалите европейски лидери в Брюксел, отбелязва агенцията.

„Г-жа Льо Пен води кампания", написа френският президент в социалната мрежа Екс. По думите му е необходима „специфична арогантност", за да смяташ, че вече определяш съдбата на Франция, при положение че все още не си избран за президент.

Макрон обвини Льо Пен, че прибягва до евтини политически маневри, вместо да се стреми да защитава интересите на страната и правото на френските граждани да бъдат чути на изборите.

Френският президент посочи, че по време на срещата в Брюксел е обърнал специално внимание на предстоящия президентски вот във Франция. Ако до 31 декември не бъде постигнато споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС, преговорите ще трябва да бъдат подновени през втората половина на 2027 г. Тогава Франция вече ще има нов държавен глава.

Макрон подчерта, че до края на мандата си през май 2027 г. ще продължи да изпълнява задълженията си на президент и Льо Пен не бива да се държи така, сякаш вече е заела поста.

„Трябва да бъдеш по-скромен, когато водиш предизборна кампания, дори ако вече се виждаш на този пост", заключи Макрон.