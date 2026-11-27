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Пиян 15-годишен тийнейджър е пребил шофьора на линейка в спешното отделение в Искър. Случаят е от 26 ноември, когато момчето е отишло с голяма порезна рана на ръката, придружен от свой приятел.

За нападението разказа по Нова тв Александър Тодоров, който в директор на ЦСМП-Плевен.

"Колегите се отзовават, но за съжаление бива излят сериозен дъжд от агресивни нападки и обиди. Тийнейджърът ги псува по най-бруталния начин", разказа Тодоров.

По думите му 15-годишният е бил много пиян. Медиците са оказали необходимата помощ и са спрели кървенето. Но получават физическа агресия. Пациентът удря шофьора. Полицаите са реагирали бързо и са предотвратили по-голям проблем.

"За щастие, екипът, който е бил на смяна, не е бил на адрес. Защото ако беше останала само медицинската сестра сама, не знам какво щеше да й се случи", каза Тодоров.

Шофьорът е в добро състояние и няма сериозни наранявания.

"Остава горчивина, че просто си вършим работата", допълва Александър Тодоров..