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Президентът Илияна Йотова призова УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици, а външното министерство настоява за пълно разследване

Министерството на външните работи категорично осъди нападенията срещу български граждани в Марсилия и обяви, че ще изпрати нота до френската страна с настояване за пълно разследване на случилото се.

"Насилието и посегателствата срещу личната неприкосновеност са недопустими. Настояваме компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и да подведат под отговорност извършителите", заявиха от ведомството в позиция по повод кадри от футболната среща между "Левски" и "Олимпик" Марсилия.

Генералният консул на България в Лион и почетният консул в Марсилия следят развитието на случая на място и са в готовност да окажат необходимото съдействие на българските граждани, допълват от МВнР.

По-рано и президентът Илияна Йотова осъди нападенията над българските футболни фенове. Тя поздрави националния ни отбор по баскетбол за победата над Дания, но направи паралел между подкрепата на публиката в София и тази на привържениците на „Левски", пътували до Франция.

"На фона на радостта от победата в София кадрите от Марсилия са потресаващи", написа Йотова във Фейсбук. Тя призова френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона.

"Левски" загуби с 0:1 от "Олимпик" Марсилия като гост в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят бе белязан от непровокирана агресия срещу българските фенове.

Българският футболен съюз вече сезира УЕФА за нападението, което определи като „брутална агресия" срещу привържениците на столичния клуб.