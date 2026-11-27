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Министерството на външните работи незабавно да поиска обяснение от френското посолство в София и да гарантира безопасното завръщане на привържениците на "Левски" в България. За това настоя съпредседателят на „Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев в публикация във Фейсбук след нападението над български фенове в Марсилия.

"България е длъжна да се погрижи за сигурността и достойнството на гражданите си, независимо къде по света се намират", написа Мирчев.

По думите му български граждани, които мирно подкрепяли футболния "Левски", са били нападнати от радикални ултраси на "Олимпик" Марсилия. Той критикува и действията на местната полиция, която според него не е реагирала навреме и адекватно, за да осигури безопасността на българите както на стадиона, така и извън него.

Мирчев посочва, че нападение е имало и пред хотела на част от привържениците през предходната нощ, а някои от пострадалите са потърсили медицинска помощ.

"Случилото се е абсолютно недопустимо и можеше да се стигне до много по-тежки последици", заявява депутатът.

Междувременно от Министерството на външните работи обявиха, че ще изпратят нота до френската страна с настояване за пълно разследване на инцидентите и търсене на отговорност от извършителите.

Президентът Илияна Йотова също осъди нападенията и призова френските власти да изяснят обстоятелствата около тях. Тя поиска и УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също настоя българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. "Никой няма право да бие и унижава български граждани", заяви той.

"Левски" загуби с 0:1 от "Олимпик" Марсилия като гост в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят бе белязан от агресия срещу българските привърженици.

Българският футболен съюз вече сезира УЕФА за нападението, което определи като „брутална агресия" срещу феновете на столичния клуб.