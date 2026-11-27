Софийският градски съд остави в ареста четирима от обвинените за участие в организирана престъпна група за измама с европейски субсидии в Хасково. Това са Даниел Гаргов, Георги Георгиев, Петър Николов и Тенчо Лилянов.

На други трима - Цвети Лалов, Делян Делчев и Делчо Пехливанов, съдът наложи най-леката мярка за неотклонение - "подписка". Осмият обвиняем - Величко Минев, не се яви на заседанието заради заболяване.

Съдът посочи, че доказателствата за обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъпленията, в които са обвинени, са малко, но все пак съществуват. Не е установена връзка между част от тях. Магистратите обаче приеха, че има достатъчно основания четиримата да останат в ареста.

Според Европейската прокуратура престъпната група е действала в Хасково от 2021 г. до 25 ноември 2026 г. От обвинението поискаха постоянен арест за всички обвиняеми с аргумента, че още на този ранен етап от разследването са събрани достатъчно доказателства за участието им в групата.

Прокуратурата посочи, че връзките между тях се установяват както от публична информация в Търговския регистър и Агенцията по вписванията, така и от секретни справки на ДАНС. Според обвинението те са имали и общи пътувания.

Защитата на обвиняемите оспори доказателствата и необходимостта от най-тежката мярка за неотклонение. Адвокатът на Даниел Гаргов - Никола Атанасов, заяви, че клиентът му няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Той посочи, че за решения на Общинския съвет в Хасково са необходими 21 гласа и дори петимата обвиняеми общински съветници да гласуват заедно, не могат да осигурят необходимото мнозинство.

Защитникът на Георги Георгиев - Кристиян Мирчев, заяви, че липсват конкретни доказателства за престъпна дейност и че прокуратурата е заменила липсата им с твърдения за престъпно поведение. По думите му търговската дейност на частни дружества не е забранена, а няма и доказателства дали фирмите са изпълнили проектите, които са спечелили, пише БТА.

Адвокатът на Цвети Лалов - Деница Тодорова, посочи, че гласуването в Общинския съвет дали общината да кандидатства по даден проект не представлява конфликт на интереси. Според нея общинските съветници не могат да влияят на обществените поръчки.

Защитата на Делян Делчев също заяви, че той няма отношение към обществените поръчки, описани в обвинението.

Адвокатът на Петър Николов - Маргарита Раева, оспори доказателствата срещу него и посочи, че общите бизнес интереси и познанствата между хората в сравнително малък град не са престъпление.

Защитникът на Тенчо Лилянов заяви, че обвинението не съдържа конкретни неправомерни действия, а иззетите доказателства все още не са изследвани. Според нея дори да са налице нарушения от страна на общинските съветници, те биха били административни, а не престъпления.

Адвокатът на Делчо Пехливанов също посочи, че няма конкретни данни за организирана престъпна група. Той припомни, че клиентът му е бил разпитван като свидетел по разследването още през май тази година.

Седмината бяха обвинени от Европейската прокуратура, която разследва предполагаема схема за измама с европейски средства.