Все още не съм привлечен като обвиняем. В момента съм свидетел. Нямам повдигнато обвинение и все още не съм разпитан. Искам да внеса яснота, защото в медийното пространство се разпространява информация, че заповедта за задържането ми е свързана с моята професионална дейност. Бях задържан. В заповедта е записано, че са постъпили данни, според които спрямо лицето Николай Попов съм осъществил принуда.

Това разказа по Нова тв автотехническият експерт проф. Станимир Карапетков, който е и вещо лице по редица знакови съдебни дела за тежки катастрофи и председател на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти.

На 21 ноември служители на ГДБОП извършиха обиск в дома му в Сливен, след което той беше временно задържан и освободен.

По думите на Карапетков в заповедта се посочва, че според наличните данни е принуждавал Николай Попов да не търси правата си по определен съдебен ред.

"Обяснявам това на хората, защото текстът е малко странен и трудно разбираем за широката публика. Става дума за обвинение по чл. 143 от Наказателния кодекс - за принуда. Твърди се, че съм принуждавал някого да извърши или да не извърши нещо. Според изложеното тази принуда съм осъществил във фоайето на съда, когато там е имало между 40 и 50 души. Става дума за момент, в който хората са чакали, за да заявят отвод по делото, водено срещу него. Твърдението е, че съм упражнил принуда пред толкова много хора, за да го накарам да не упражнява правата си като баща на Сияна. Но това е единственото основание, посочено във връзка със задържането ми", обясни Карапетков.

Според него няколко дни преди задържането му Николай Попов е написал в свой пост, че предстои нещо интересно. "Вероятно е знаел за сигнала, тъй като именно той го е подал", каза той.

"Не съм бил отстранен от дома си. Единственото обяснение, което ми беше дадено, беше, че трябва да не преча на оперативните работници. Искам да отбележа, че самите оперативни работници първоначално не знаеха какво точно трябва да търсят. По мое мнение впоследствие са получили указания от София. Възможно е да не са били достатъчно добре инструктирани, защото видимо се лутаха и не знаеха какво търсят", каза още Карапетков.

В деня на задържането му той е бил с майка си, която е на 97 години. "Много се притесних за нея. Не ми сложиха белезници и успяхме да я предпазим от допълнителен стрес", каза експертът.

"Първоначално си помислих, че ще търсят пари, наркотици или нещо друго. Впоследствие се оказа, че се интересуват от това какви материали и дела съхранявам в дома си. Става дума за няколко дела, които са свързани с моята работа. Взеха една папка със стари копия на документи по дела", обясни Карапетков.

Във връзка с делото „Сияна" той обясни, че е видял сериозни несъответствия. Става дума за експертизата, изготвена непосредствено след катастрофата. "В нея се използва пътна маркировка, която не отговаря на съществувалата към момента на произшествието. В протокола за оглед, съставен в деня на произшествието, е записано каква е била маркировката. На снимките е записано, че има стоп линия, разположена на определено разстояние от крайната дясна ограничителна линия. Посочено е и разстоянието - два метра. Това е записано от разследващия орган още в деня на произшествието", каза Карапетков.

По думите му обаче на петия ден след катастрофата, когато е пристигнал, маркировката била нова. В експертизата има скица, която показва новата маркировка. Тя е различна от съществувалата по време на катастрофата. Маркировката е била преначертана, а старата е заличена.

Карапетков коментира и по делото „Местан". Случаят е от 14 април 2019 г., когато на разклона за село Загорско по международния път Кърджали – Маказа при опит да се включи в главния път автомобилът на Лютви Местан е ударен от колата на Юсеин Ахмед, която се е движела с превишена скорост. При сблъсъка загина 6-месечното бебе на Юсеин Ахмед, а съпругата му и по-големият им син бяха ранени.

"Когато ми се обадиха, първият ми въпрос беше за видимостта. Попитах дали са променили видимостта на мястото, защото от информацията, с която разполагах, виждах, че има проблем именно с нея. Когато отидох на мястото на ПТП, установих, че храстите са изрязани. Това е съществено обстоятелство, защото те са имали отношение към видимостта на пътя", обясни Карапетков.

По думите му има видеоклип, който впоследствие беше приложен към материалите по делото като доказателство. В него, заснет преди изрязването на храстите, ясно се вижда каква е била действителната обстановка. "Видимостта е била променена. Това е много важно обстоятелство", каза той.

"Експертизата е подписана от всички участващи експерти. Когато има противоречия, те трябва да бъдат изяснени по надлежния ред", каза Карапетков.

По думите му първоначално всичко по делото вървеше нормално. Първият състав беше спокоен и работеше по обичайния ред. "Впоследствие обаче, когато беше определен нов състав, ние си направихме отвод. Причината беше огромният натиск, който се оказваше върху нас в медийното пространство. Тогава разбрах, че по това дело нещо не е наред. По същото време политическата обстановка също се промени, най-вече заради разделението в ДПС. Поведението на някои хора стана арогантно, различно от това, което беше преди - по-уважително и сдържано. Всичко се промени. Започнах да усещам, че има сериозно напрежение около това дело. Не искам да навлизам в подробности, които биха могли да засегнат някого", каза Карапетков.

Той подчерта, че автомобилът, в който са пътували детето, родителите му и други пътници, е навлязъл в завоя с определена скорост.

"Искам да попитам всички, които познават този път и живеят в района - възможно ли е човек да премине през такъв завой със скорост от 165 км/ч? Става дума за остър завой, с наклон на пътя и ограничена видимост", каза той.