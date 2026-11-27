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Общо 72 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР на сайта си.

Пожарните екипи са реагирали на 102 сигнала за произшествия, пише БТА.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 54 пожара.

Извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофа с транспортни средства и 21 при оказване на техническа помощ и съдействие от други структури на МВР.