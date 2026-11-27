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Нито един български гражданин не е задържан или не се намира в болница във Франция след сблъсъците по време на футболния мач между "Олимпик Марсилия" и "Левски". Това показват официалните данни на френската полиция, съобщи генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева пред БНТ.

Тя уточни, че лично е разговаряла с трима от пострадалите българи, които са били приети в две болници в града.

"Някои от тях са били зашити, имало е наранявания. Лично ми разказаха своята версия за случилото се", каза Ванева.

На въпрос дали има пострадал българин в кома, генералният консул отговори, че не може да потвърди подобна информация. Тя увери, че консулството поддържа постоянен контакт с близките на българските фенове и подхожда индивидуално към всеки случай.

Първоначалната информация е за 11 пострадали български граждани. На шестима от тях е оказана медицинска помощ още на стадиона, а други петима са били откарани в болница.

Ванева разказа, че първите сигнали за проблеми на стадиона са постъпили още в началото на футболната среща.

Двубоят между „Олимпик Марсилия" и „Левски" се игра в четвъртък вечерта във Франция и бе белязан от сблъсъци и агресия срещу българските фенове.