Председателят на Народното събрание Михаела Доцова категорично осъди нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция.
„Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима", написа Доцова в официалния си профил във Фейсбук.
„Спортът трябва да обединява, да носи радост и позитивни емоции на хората, а не да бъде повод за агресия, омраза и насилие", заяви тя.
Председателят на парламента призова френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението.
„Настояваме френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението. Солидарни сме с пострадалите и семействата им", добави Доцова.