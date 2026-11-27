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Председателят на Народното събрание Михаела Доцова категорично осъди нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция.

„Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима", написа Доцова в официалния си профил във Фейсбук.

„Спортът трябва да обединява, да носи радост и позитивни емоции на хората, а не да бъде повод за агресия, омраза и насилие", заяви тя.

Председателят на парламента призова френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението.

„Настояваме френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението. Солидарни сме с пострадалите и семействата им", добави Доцова.