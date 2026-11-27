Трябва да се вземе кардинално решение за бъдещето на дружеството, настоява Велислава Делчева

В момента няма трайно решение на проблемите с "Топлофикация", а ситуацията продължава да се задълбочава. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в сутрешния блок на БНТ.

Темата не е от тази година, припомни тя и посочи, че продължават да постъпват жалби от граждани. Значителна част от тях са свързани със спиране на парното от "Топлофикация", без на сайта на дружеството да е обявен ремонт. В такива случаи хората няма да могат да получат компенсации, обясни Делчева.

Вчера кметът на София Васил Терзиев заяви, че са необходими големи инвестиции в "Топлофикация София", за да бъде дружеството финансово стабилизирано и да се подмени мрежата.

Омбудсманът коментира, че ще продължи да настоява за компенсации на потребителите. „Проблемът е назрял дотолкова, че трябва да се вземе кардинално решение за бъдещето на „Топлофикация", заяви Делчева.

Тя коментира и случая със социалния дом в Кюстендил, където представители на Националния превантивен механизъм (НПМ) са установили данни за насилие над дете от страна на психолог. Според констатациите специалистът е скубал детето, ритал го е по тялото и го е влачил по земята, а наложеното му дисциплинарно наказание е „забележка".

"Това не само според Конвенцията против изтезанията, но и от морална и етична гледна точка е абсолютно недопустимо да бъде извършено от психолог", заяви омбудсманът.

По темата за злоупотребите с ТЕЛК Делчева посочи, че предложената от правителството обща рамка е в правилната посока.