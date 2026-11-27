Прогресивно вдигане на данъците, прогресивна инфлация, прогресивно обедняване на българите. Дори и да иска, с този бюджет Радев не може да се оправдава с предишните.

Тази оценка на бюджета за 2027 г. и депутатския маратон за приемането на данъчните закони вчера направи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламентарните кулоари.

"Цялата предизборна кампания мина, че няма да вдигат данъци. Срещаха се със стопански камари, с камери на работодатели, с кой ли не. Само че толкова много данъци вдигнаха, че трябва да се подсещам", заяви Борисов и започна да изрежда част от данъчните изменения, наложени от мнозинството на "Прогресивна България".

Най-ме е яд, че взеха парите за църквите и джамиите, каза лидерът на ГЕРБ. И добави, че религиозните хора са и техните попове, ходжи и пастори ги учат да са такива, затова и преди им вдигнали заплатите, а сега имало отстъпление.

Не можахме да спасим ракията, съжали още Борисов. И обобщи, че "всичко прогресивно нараства". Сега открил и първопричината за нарастването на цените. "Глобите както си бяха в левове - от 500 лв. станаха 500 евро, а правителството пита защо търговците минали от левове на евро. Ми 'щото Гълъба така долетял, така казал", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ заподозря, че и данък свръхпечалба няма да доведе до поставената цел. 30-процентните данъчни оценки за сградите пък ще увеличат още 2 данъка - за придобиване на имоти и върху имотите от дарения.

"За да може прогресивните да си карат BMW-тата и мерцедесите и да си фъркат по света. Прогресивни са и глобите, и данъците",каза той.

Изводът е: прогресивно вдигане на данъци, прогресивна инфлация, прогресивно обедняване", обобщи лидерът на ГЕРБ.

Борисов попита и какво се случва с договора с турската компания „Боташ". „Ние извършителя за „Боташ" го знаем - Катамарана. Кога поръчителя ще започнете да разпитвате?", попита той журналистите. Поиска да знае и дали продължават плащанията по договора, както и в кой бюджет ще бъдат включени средствата.

Задържането на шестимата общински съветници от ГЕРБ в Хасково той поиска да коментира след като има повече информация от правосъдните институции. "За разлика от други колеги не защитавам, ако не знам крайния резултат. Ако някой е правил нещо нередно - да си носи отговорността", каза Борисов.

Когато Тумен Радев започне да отговаря за „Боташ", аз ще отговарям за някой от АПИ, който веднъж така ме бе вбесил, че му казах да ходи с един тупан по селата и да казва какво са направили", заяви той връзка с повдигнатото обвинение на бившия управител на АПИ Георги Терзийски.