"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сладки изделия, съдържащи тетрахидроканабинол (ТХК) – психоактивното вещество в канабиса, са открити във фризьорски салон в Царево. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

В салона работел 18-годишен младеж, който съхранявал сладките изделия в хладилник в обекта.

Наличието на наркотичното вещество е потвърдено при лабораторен анализ в сектор „Базова научно-техническа лаборатория" (БНТЛ) - Бургас. Предстои да бъде установено точното количество на наркотика.

Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Царево.

На 23 ноември около 700 грама марихуана бяха открити във фризер в имот край Царево. Наркотикът бил разпределен в найлонови пликове, пише БТА.