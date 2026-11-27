Даже хутите в Саудитска арабия изглеждаха по-добре от тези френски граждани, гневен бе той на агресията от агитката, нападнала левскарите снощи

Ние имаме най-хуманните агитки в сравнение с тея павиани.

Така според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов трябва да започва декларацията, с която българският парламент ще реагира на побоя, който френски агитки нападнаха феновете на "Левски". Българските привърженици бяха атакувани още на трибуните по време на двубоя с Олимпик (Марсилия) от Лига Европа. Срещата, завърши с победа 1:0 за френския тим и беше белязана от сериозни сблъсъци на стадион „Стад Велодром". По-рано тази сутрин председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков заяви,ч е всички партии имат декларации по случая и предложи всяка да излъчи по един представител, за да може Народното събрание да излезе с общ документ, осъждащ случилото се.

В парламентарните кулоари Борисов беше бесен от случилото се с българските фенове, но не одобри и реакцията на изпълнителната власт, включително и изказването с което премиерът Румен Радев благодари на френския президент Еманюел Макрон за оказаната медицинска помощ на пострадалите и за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани.

Борисов не крие, че е фен на "Левски" и похвали както своите, така и ЦСКА за вчерашното им представяне в лигата.

"Не мога да се съглася с Радев, който се скъса на Макрон, който е фен на "Олимпик" Марсилия, заедно сме гледали мачове. Не съм виждал, даже хутите в Саудитска арабия изглеждаха по-добре от тези френски граждани", коментира той поведението на френската агитка от снощи той.

"Не само, че не му благодаря на Емануел Макрон, на френската полиция, френската управа на Марсилия. И френският отбор "Олимпик" Марсилия трябва да бъде изхвърлен от турнирите.

Борисов каза, че негов приятел, Божов, с когото са нападели в "Бистрица", е скачал "като маймунка по етажите", "от втория етаж, на първия, на трибуните". Дори го гонили с "нож, да го колят".

И поиска "брутална реакция от УЕФА" като напомни, че "Левски" е играл без публика, само защото "са си викали през оградата". Той настоя за анулиране на мача и служебна победа за "Левски" и изхвърлянето на "Олимпик" от лигата. Противното щяло да означава, че "са клекнали на някого".

Борисов се възмути от благодарностите за оказаната медицинска подкрепа. "Оставаше да ги оставят да умрат! Те (феновете на "Левски"- б.р.) са целите в кръв, гледах снимките, които ми пращат приятелите. Такова нещо не сте виждали", коментира лидерът на ГЕРБ.

Той е говорил и с Боримиров за случилото се и разбрал, че са били уплашени, че може да ги убият.

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