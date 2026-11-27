Г-н Таков лъже. Гледах филма заедно с пълна зала ученици от София - първите, на които предоставихме възможност да го видят безплатно.

Това казва кметът на София Васил Терзиев в своя фейсбук публикация по повод твърденията на Иван Таков в днешното му интервю за вестника. Общинският съветник от БСП - виден социалист, внук на Пеко Таков, който е бил вицепрезидент по времето на аварията, казва в него, че кметът дори не е гледал филма "Хроники за неудобната истина", който бил пълен с политическа пропаганда, а иска да го прожектират в училищата.

Ето какво гласи цялата публикация на Терзиев:

87 училища в София вече заявиха желание да проведат с учениците си разговор за истината, отговорността и цената на мълчанието. Само за две седмици близо една трета от училищата в града откликнаха на инициативата ни за прожекции на документалния филм за Чернобил „Хроники за неудобната истина".

Г-н Таков лъже. Гледах филма заедно с пълна зала ученици от София - първите, на които предоставихме възможност да го видят безплатно. След тази прожекция съм още по-мотивиран филмът да стигне до всяко училище в града.

Важно е младите хора да разбират какво се случва с едно общество, когато политически удобната версия на реалността стане по-важна от самата реалност. Да разбират защо правото да знаеш и свободата да задаваш въпроси са толкова важни.

Един от големите уроци на Чернобил е универсален – никой проблем не може да бъде решен с недомлъвки, с тайни или, още по-лошо, с лъжи. Премълчаването се ражда от страх и създава още страх, още мълчание и още преклонени глави.

Всяко поколение има своите неудобни истини. Колкото по-дълго отлагаме честния разговор за тях, толкова по-малко възможности за решение оставяме на тези след нас.

Това е принцип, който важи и за управлението на града ни. Независимо дали говорим за „Топлофикация", за транспорта, за отпадъците или за инфраструктурата, дължим на хората цялата картина. Как се е стигнало до проблемите, какви са възможните решения, какво се изисква от всяка институция и колко време ще отнеме.

Поемането на отговорност не означава да направиш невъзможното. Означава да направиш всичко възможно в ситуацията, в която се намираш, и да бъдеш честен за ограниченията.

Ако искаме децата ни да израснат в общество, в което честността е ценност, трябва да им покажем, че тя е принцип, по който самите ние живеем и управляваме.

Благодаря на създателите на филма и на всички 87 училища, които откликнаха на инициативата ни.

Филмът "Хроники за неудобната истина" разказва за ядрената катастрофа в Чернобил и старателното й прикриване от БКП и държавното ръководство по онова време от българското население. Тогава Пеко Таков - дядото на Иван, е бил. зам.-председател на Държавния съвет на България, а председател е бил Тодор Живков. Държавният съвет е бил нещо като колективен държавен глава, тоест Пеко Таков е бил нещо като вицепрезидент.